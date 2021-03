Manchester City a battu Southampton 5-2 mercredi en match avancé de la 33e journée de Premier League (prévue le 24 avril). Auteur d'un doublé, Kevin De Bruyne.a quitté la pelouse pour Sergio Aguero (72e). En Liga, Yannick Carrasco remplacé (89e) et l'Atletico Madrid ont renforcé leur première place en battant l'Athletic Bilbao (2-1).

Pep Guardiola, qui a opté pour un 4-3-3, a procédé à cinq changements par rapport à dimanche contre Manchester United. L'Espagnol a lancé Phil Foden, Fernandinho, Kyle Walker, Aymeric Laporte et Bernado Silva en faux 9. Les Citizens ont été dominés jusqu'à ce que De Bruyne ne vienne rejoindre Silva devant. A la première offensive; le Diable rouge a marqué, son but précédent remontait au 3 janvier contre Chelsea (15e, 1-0).

La machine bleu ciel avait fini par démarrer mais James Ward-Prowse a égalisé sur penalty accordé pour une faute de Laporte sur Vestegaard (25e, 1-1). Ce n'était qu'un léger couac car Mahrez a redonné l'avance à City (40e, 2-1). L'Algérien allait être à la base du troisième but avec sa frappe, qui a frappé le poteau avant de revenir sur Ilkay Gundogan (45e+3, 3-1).

A la reprise, City s'est échappé un peu plus grâce à Mahrez (55e, 4-1). Les Saints ont eu un sursaut d'orgueil par Che Adans (56e, 4-2) mais De Bruyne a inscrit son 5e but de la saison (59e, 5-2). Le match s'était emballé pour quelques minutes, City se contentant de contrôler la fin de partie. Au classement, les Citizens (29 matches) comptabilisent 68 points, 14 de plus que Manchester United (28 matches). Southampton (33 points) est 14e.

En Espagne, l'Atletico Madrid a remporté son match d'alignement de la 18e journée face à l'Athletic Bilbao. La première partie de la rencontre a été à l'avantage des Colchoneros mais leur domination sans partage a été stérile. Bilbao a alors commencé à s'enhardir et Iker Muniain a ouvert la marque (21e, 0-1). L'Atletico a réagi mais Carrasco a été le premier à cadrer un tir (34e). Le club madrilène était à court d'idées mais sur un centre de Thomas Lemar, Marcos Llorente a égalisé de la tête (45e+2, 1-1).

Luis Suarez, qui n'a pas beaucoup vu le ballon en première période, a donné l'avance aux Matelassiers sur un penalty, qu'il avait provoqué (51e, 2-1) Ce 18e but de l'Uruguayen n'a pas vraiment libéré les Madrilènes. Au classement, toutes les équipes ont désormais joué 26 matches. L'Atletico est premier avec 62 points, six de plus que le FC Barcelone. Bilbao (33 points) est 8e.

En France, Marseille a remporté 1-0 son match d'alignement de la 22e journée contre Rennes et Jeremy Doky, aligné tout le match. Mickaël Cuisance a inscrit l'unique but de la tête (88e). Au terme de la 28e journée, Marseille peut encore rêver de la 5e place européenne avec 42 points, de deux moins que Lens (5e). Rennes, qui a aligné une cinquième défaite en Ligue 1, est 10e (38 points)

En Allemagne, Bielefeld a perdu son match d'alignement de la 20e journée face à Brême (0-2). Sale journée pour Nathan De Medina, qui n'a plus été titulaire depuis le 2 janvier: monté au jeu (52e), le défenseur a été exclu (71e). Déjà au commandement grâce à Joshua Sargent (47e, 0-1), les Werderaner ont ajouté un but par Kevin Mohwald (75e, 0-2). Après 24 journées, Bielefeld (19 points) est 16e et barragiste. Brême (30 points) occupe la 12e position.

