De Bruyne, auteur d'un assist stratosphérique avec City, ne croit pas au quadruplé (vidéo)

Un inédit quadruplé championnat-Coupe de la Ligue-Coupe d'Angleterre-Ligue des champions est "quasiment impossible" à réaliser pour Manchester City, a estimé dimanche le milieu de terrain belge des Citizens, Kevin de Bruyne.

"C'est quasiment impossible. Je ne pense pas qu'il soit possible de remporter tous les matches. Si vous regardez notre calendrier, je pense que, sur tous les matches, on aura un désavantage physique et mental", a expliqué le joueur de 27 ans.

"On joue nos matches avant les autres, qui pourront se reposer. C'est pareil en Ligue des champions. Ce sera compliqué", a souligné De Bruyne, rappelant que l'encombrement de la fin de saison allait compliquer les ambitions des Skyblues.

Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue aux tirs au but contre Chelsea, City s'est qualifié pour la finale de la FA Cup en battant Brighton 1-0 grâce à un but de Gabriel Jesus, samedi à Wembley.

Les hommes de Pep Guardiola sont également en course en championnat, où ils sont deuxièmes à deux points de Liverpool, et en Ligue des champions, où ils affrontent Tottenham mardi en quarts de finale.

"Je pense que Liverpool va gagner tous ses matchs"

"Les Spurs ont disputé leur dernier match mercredi (2-0 contre Crystal Palace, ndlr). Ils seront donc plus frais que nous. Nous devons nous préparer mentalement et physiquement pour être prêts. Jouer trois fois en dix jours, c'est très dur, mais aussi très excitant", a commenté De Bruyne.

"En championnat même si on termine deuxième, on aura réussi une saison historique en finissant avec plus de 90 points. Je pense que Liverpool va gagner tous ses matches, mais on ne sait jamais...", a conclu le Diable Rouge.

Même Guardiola a admis que remporter tous les trophées cette saison serait "presque impossible".

Notamment parce que Kevin De Bruyne, le grand artisan du triomphe de la saison dernière, a trop souvent manqué à cause de blessures, a souligné l'entraîneur espagnol.