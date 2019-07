L'ancien attaquant international français David Trezeguet, 41 ans, a été contrôlé en état d'ivresse au volant de son SUV (Sport utility vehicle) à Turin, rapportent vendredi les médias italiens en évoquant aussi des insultes aux policiers. Il s'est vu retirer son permis de conduire, selon la Gazzetta dello sport.

Le contrôle a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, peu avant une heure du matin, alors que Trezeguet, désormais ambassadeur de la Juventus, rentrait d'une dégustation de vin à Monforte d'Alba effectuée en compagnie de son ex-coéquipier Mauro Camoranesi.

Selon les médias, l'ancien joueur s'est montré "nerveux, irascible et irrespectueux", refusant d'abord de se soumettre à un alcootest, avant de s'y résoudre à trois reprises pour révéler un taux d'alcoolémie estimé entre 1,5 et 1,7 gr/l, soit trois fois la norme autorisée.

David Trezeguet a effectué une grande partie de sa carrière professionnelle à la Juventus (2000-2010) mais pour les Italiens, il est aussi, voire surtout, l'auteur du but en or contre la "Nazionale" en finale de l'Euro-2000 à Rotterdam, et de l'unique tir au but manqué qui a fait pencher vers cette dernière la finale du Mondial-2006 à Berlin.