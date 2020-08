L'attaquant espagnol David Silva, arrivé en fin de contrat avec Manchester City, vient de signer deux ans en faveur de la Real Sociedad, a annoncé le club basque lundi soir sur son site internet.

"La Real Sociedad est parvenue à un accord avec David Silva pour les deux prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2022", écrit le club.

Le joueur était pourtant annoncé à la Lazio par certains médias italiens selon lesquels sa visite médicale à Rome était déjà prévue.

Âgé de 34 ans, David Silva vient de passer dix ans sous les couleurs de Manchester City, éliminé samedi par Lyon en quart de finale de la Ligue des champions.

La C1 est le seul titre qui manque à son palmarès.

L'international espagnol (125 sélections), né aux Canaries, champion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2008 et 2012, a remporté 4 titres de champion d'Angleterre, 2 FA Cup, 5 League Cup et 3 Community Shield avec Manchester City.

Formé à Valence, d'où il est parti pour Manchester en 2010, David Silva a également porté les couleurs d'Eibar et du Celta Vigo.

