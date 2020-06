David Luiz, Pablo Mari, Cedric Soares et Dani Ceballos termineront la saison avec Arsenal. Les trois premiers vont continuer leur carrière chez les Gunners alors que le quatrième a vu son prêt se prolonger jusqu'au terme d'une saison allongée par la pandémie de Covid-19, a annoncé le club londonien mercredi sur son site officiel.

David Luiz, arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea, a paraphé un nouveau contrat d'un an. Pablo Mari, prêté par Flamengo depuis janvier, rejoindra les Gunners de manière permanente une fois le mercato ouvert. Il a signé un contrat "longue durée", a écrit Arsenal. Lui aussi arrivé en prêt en janvier, depuis Southampton, Cedric Soares va s'engager à long terme avec les Londoniens. Dani Ceballos, milieu de terrain espagnol, a vu son prêt par le Real Madrid se prolonger jusqu'en fin de saison.

"Je suis ravi de pouvoir compter sur ses joueurs dans le futur", a déclaré le directeur technique Edu sur le site du club. Ils font partie du plan technique à long terme que Mikel (Arteta, l'entraîneur, ndlr) et moi avons développé. Ils apportent le bon équilibre à l'équipe."

Monté au jeu à la 24e minute en remplacement de Pablo Mari, blessé, David Luiz a connu un match très compliqué à Manchester City mercredi dernier (3-0). En faute sur le premier but puis exclu sur le penalty qui a provoqué le deuxième à la 49e, il avait déclaré le lendemain vouloir continuer sa carrière à Arsenal.

Les troupes de Mikel Arteta pointent à la 10e place de Premier League et se rendront jeudi à Southampton (14e).

