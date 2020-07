Sacrée championne d'Italie pour la 9e fois consécutive dimanche soir, la Juventus s'est inclinée 2-0 à Cagliari, mercredi, lors de la 37e et avant-dernière journée de la Serie A. Le jeune Belge Daouda Peeters, 21 ans, en a profité pour effectuer ses débuts avec les 'Bianconeri'.

Trois jours après le titre, et alors que le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Lyon approche à grands pas, l'entraîneur Maurizio Sarri a donné du temps de jeu à plusieurs jeunes de l'effectif. Parmi eux, Daouda Peeters. Formé au Lierse et à Bruges, le milieu de terrain avait été recruté par la Sampdoria en juillet 2018. Depuis juin 2019, il évolue à la Juventus. Cette saison, il a surtout joué avec les U23, qui joue en Serie C, la troisième division. Il a d'ailleurs remporté la Coupe de Serie C fin juin, montant au jeu en fin de match en finale. Peeters, international espoirs, a fait son apparition à la 76e minute à la place de Rodrigo Bentancur.

A ce moment-là, la Juventus était déjà menée 2-0 suite aux buts de Luca Gagliano (8e) et de Giovanni Simeone (45e+2). Malgré plusieurs tentatives, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à marquer. Avec 31 buts, le Portugais a sans doute vu ses espoirs de remporter le classement des buteurs s'envoler, puisque Ciro Immobile a marqué lors de la victoire de la Lazio sur Brescia (2-0), portant son compteur à 35 réalisation à une journée de la fin.

La Juventus totalise 83 unités. Cagliari, où Radja Nainggolan est blessé jusqu'à la fin de la saison, pointe en 13e position avec 45 unités.

Trois jours après le titre, et alors que le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Lyon approche à grands pas, l'entraîneur Maurizio Sarri a donné du temps de jeu à plusieurs jeunes de l'effectif. Parmi eux, Daouda Peeters. Formé au Lierse et à Bruges, le milieu de terrain avait été recruté par la Sampdoria en juillet 2018. Depuis juin 2019, il évolue à la Juventus. Cette saison, il a surtout joué avec les U23, qui joue en Serie C, la troisième division. Il a d'ailleurs remporté la Coupe de Serie C fin juin, montant au jeu en fin de match en finale. Peeters, international espoirs, a fait son apparition à la 76e minute à la place de Rodrigo Bentancur. A ce moment-là, la Juventus était déjà menée 2-0 suite aux buts de Luca Gagliano (8e) et de Giovanni Simeone (45e+2). Malgré plusieurs tentatives, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à marquer. Avec 31 buts, le Portugais a sans doute vu ses espoirs de remporter le classement des buteurs s'envoler, puisque Ciro Immobile a marqué lors de la victoire de la Lazio sur Brescia (2-0), portant son compteur à 35 réalisation à une journée de la fin. La Juventus totalise 83 unités. Cagliari, où Radja Nainggolan est blessé jusqu'à la fin de la saison, pointe en 13e position avec 45 unités.