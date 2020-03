L'ancien attaquant de Liverpool, l'Anglais Daniel Sturridge a été suspendu pour une durée de plus de trois mois pour violation de la réglementation sur les paris, annoncent les médias britanniques, lundi, citant une décision de la fédération anglaise de football (FA).

L'été dernier, Sturridge, aujourd'hui âgé de 30 ans, a été condamné à une amende de 75.000 livres (86.000 euros) par une commission des jeux d'argent et a été suspendu pendant six semaines, dont quatre avec sursis. Il aurait fourni à sa famille et à ses amis des informations sur un éventuel transfert à Séville en janvier 2018 et les aurait encouragés à parier sur ce transfert.

Cependant, la FA a fait appel de cette sanction clémente avec pour résultat la suspension de Sturridge jusqu'au 17 juin 2020. En outre, l'amende a été doublée, passant à 150.000 livres (172.000 euros).

Plus tôt dans la journée de lundi, on a appris que le contrat de Sturridge avec le club turc de Trabzonspor, qui courait jusqu'en juin 2021, avait été résilié d'un commun accord.

L'attaquant, qui a également joué pour Manchester City, Chelsea, Bolton et West Brom, a remporté la Ligue des champions avec Liverpool l'année dernière. Il a marqué 68 buts en 160 matchs avec les Reds, mais l'été dernier, son contrat qui arrivait à expiration n'a pas été renouvelé après une saison décevante. Cette saison, Sturridge a marqué sept buts en seize matchs avec Trabzonspor.

Sturridge compte 26 sélections avec l'Angleterre, la dernière remonte déjà à octobre 2017.

