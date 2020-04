Aperçu des licences approuvées mercredi par la Commission des licences de la Fédération belge de football (RBFA).

Européenne: Antwerp (King Power@Den Dreef), Club Bruges, La Gantoise, KV Courtrai (Versluys Arena), Sporting Charleroi (King Power@Den Dreef), KV Malines (King Power@den Dreef), RSC Anderlecht, Cercle Bruges, KRC Genk, Saint-Trond (King Power@den Dreef), Waasland-Beveren (Regenboogstadion), KAS Eupen (Stade Maurice Dufrasne), Zulte Waregem, Union (Stade Roi Baudouin), Beerschot (King Power@Den Dreef), OH Louvain et KVC Westerlo (Luminus Arena).

D1A et D1B: Antwerp, Club Bruges, La Gantoise, KV Courtrai, Sporting Charleroi, KV Malines, RSC Anderlecht, Cercle Bruges, KRC Genk, Saint-Trond, Waasland-Beveren, KAS Eupen, Zulte Waregem, Union, Beerschot, OH Louvain et KVC Westerlo.

Seulement D1B: KMSK Deinze et RWDM

D1A refusée: Standard, Excel Mouscron, KV Ostende, Roulers, Virton, Lokeren et Lommel.

D1B refusée: Standard, Excel Mouscron, KV Ostende, Roulers, Virton, Lokeren, Lommel, Seraing et Lierse Kempenzonen.

D1 nationale amateurs refusée: Standard, Roulers, Virton, Lokeren, Lommel, Seraing, Patro Eisden Maasmechelen, Sint-Eloois Winkel et AFC Tubize.

