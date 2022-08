Ce jeudi soir, La Gantoise recevra l'Omonia Nicosie lors de la manche aller du dernier tour préliminaire de l'Europa League. Il s'agit d'un véritable club de tradition à Chypre et il est doté d'une longue histoire. Voici cinq choses que vous devez savoir à son sujet.

Un club fondé à cause du positionnement politique de son grand rival actuel

Dans les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre civile s'est déroulée en Grèce entre des groupes d'extrême gauche et le gouvernement royaliste grec. Chypre, où la communauté grecque représentait à l'époque 80% de la population, n'était pas encore un pays indépendant. Il s'est également retrouvé impliqué dans ce conflit. L'APOEL Nicosie, le plus grand club de football de l'île, a adopté une position explicitement anti-communiste. Cela a ennuyé de nombreux joueurs, qui sont partis et ont fondé l'Omonia peu de temps après. Ainsi est né un nouveau club de football à Chypre. Mais c'est surtout la plus grande rivalité du football chypriote qui voyait ainsi le jour.

Une équipe de records

L'Omonoia est le deuxième plus grand club de Chypre derrière l'APOEL. Surtout dans les années 70 où la domination de laVasílissa (la reine) était totale. L'Omonoia compte plusieurs records à son actif. Il a remporté le plus grand nombre de Coupes de Chypre, n'a jamais été relégué en deuxième division et a remporté le doublé coupe-championnat à trois reprises, soit plus que tout autre formation de l'île. Entre 1972 et 1987, l'équipe de Nicosie n'a même jamais quitté les deux premières places du classement.

Par conséquent, on le retrouve souvent dans les rencontres de qualification européennes. L'année dernière, par exemple, l'Omonoia était en lice en Conference League , après avoir été éliminé par l'Antwerp lors des barrages de l'Europa League. Les Chypriotes n'ont pas passé la phase de groupe de la dernière née des compétitions européennes.

Un groupe de supporters proche d'un du Standard

L'Omonoia est donc né d'un conflit politique et il n'est donc pas surprenant que ses partisans s'expriment encore aujourd'hui sur le front politique. La formation chypriote est traditionnellement considérée de gauche et soutenue par les "gens du peuple". Les supporters ultras de "Gate 9" arborent souvent des drapeaux d'icônes communistes comme Che Guevara. Ils ont aussi noué des liens étroits avec des groupes de supporters de gauche dans toute l'Europe. Comme, par exemple, le Ultras Inferno de Standard.

Les supporters de l'Omonoia sont souvent orientés politiquement à gauche. © iStock

Une nouvelle division

Si l'Omonia a vu le jour parce que certaines personnes ont quitté l'APOEL, le club a lui même connu sa division interne. En 2018, de nombreux supporters ont été mécontents du rachat de leur équipe par un homme d'affaires américano-chypriote. Avant cela, l'Omonoia était traditionnellement détenu par les supporters, mais il restait sur des années difficiles en raison de la crise financière. Les supporters qui ne pouvaient pas accepter la reprise ont donc fondé un nouveau club : le PAC Omonia 29M. Il évolue aujourd'hui en deuxième division chypriote. A quand un duel entre ces deux entités ?

Un râteau de Didier Lamkel Zé

Avant d'être désigné comme prochain adversaire de La Gantoise sur la scène européenne, l'Omonoia avait fait parler de lui dans la presse belge peu de temps avant. La faute à l'éternel enfant terrible de la Pro League Didier Lamkel Zé . Celui semblait en route pour Chypre et son transfert était quasiment officialisé. Selon le club, le Camerounais avait signé un contrat, mais ne s'est pas présenté pour les traditionnels tests médicaux parce qu'il avait reçu une meilleure offre de la part des Hongrois de Ferencvaros.

L'Omonia est ainsi devenu la énième victime de l'imprévisible attaquant de l'Antwerp. La formation chypriote n'en est pas resté là et s'est plainte à la FIFA. L'issue de ce litige pourrait contraindre l'Antwerp de payer une compensation aux Chypriotes pour ce rateau.

Cet épisode n'a pas empêché l'équipe de Nicosie de recruter des joueurs passés par la Pro League. Après le refus de Lamkel Zé, l'Omonoia Nicosie a engagé Roman Bezus. La Gantoise avec lequel il était arrivé au terme de son contrat aurait bien aimé lui proposer un nouveau bail. L'Ukrainien a fait un autre choix, même s'il retrouvera la Ghelamco Arena plus vite que prévu.

Nouvelle recrue de l'Omonoia après le refus de Didier Lamkel Zé, Roman Bezus a rapidement retrouvé la pelouse de son dernier club: La Gantoise. © iStock

