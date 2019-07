Wolverhampton a annoncé mardi l'arrivée de Patrick Cutrone en provenance de l'AC Milan. L'attaquant italien, 21 ans, a signé un contrat de 4 ans avec les 'Wolves'.

Formé à l'AC Milan, Cutrone a débuté en équipe première en mai 2017. La saison passée, il a totalisé 34 apparitions en championnat, pour 3 buts et 2 assists, et 4 buts en 5 matchs d'Europa League. En tout, Cutrone a porté 90 fois le maillot 'rossonero', avec 27 buts et 7 assists.

Cutrone compte une sélection en équipe nationale italienne. A Wolverhampton, septième du dernier championnat anglais, Cutrone aura notamment comme équipier le Diable Rouge Leander Dendoncker.