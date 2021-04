Le président du Real, Florentino Pérez, a démenti les spéculations selon lesquelles l'attaquant vedette portugais Cristiano Ronaldo pourrait revenir cet été à Madrid. "Il ne reviendra pas. Il est sous contrat avec la Juventus (jusqu'en juin 2022, ndlr). Ça n'a aucun sens. Je l'aime beaucoup, il nous a beaucoup apporté, mais cela n'a pas de sens qu'il revienne", a déclaré Pérez dans une interview sur la chaîne de télévision espagnole El Chiringuito de Jugones, lundi soir.

Selon de précédentes informations des médias, le Portugais de 36 ans négociait déjà un retour. Le plus grand souhait de Ronaldo est d'être autorisé à porter à nouveau le maillot du Real, avait écrit le journal sportif "AS" en mars.

Avant d'être transféré à la "Juve" en 2018 pour 100 millions d'euros, Ronaldo a connu la période la plus réussie et la plus heureuse de sa carrière à Madrid. En neuf saisons au Real, il a remporté, entre autres, quatre fois la Ligue des champions et deux fois la Ligue espagnole. En 438 matchs de compétition, il a marqué 451 buts et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club.

Selon de précédentes informations des médias, le Portugais de 36 ans négociait déjà un retour. Le plus grand souhait de Ronaldo est d'être autorisé à porter à nouveau le maillot du Real, avait écrit le journal sportif "AS" en mars. Avant d'être transféré à la "Juve" en 2018 pour 100 millions d'euros, Ronaldo a connu la période la plus réussie et la plus heureuse de sa carrière à Madrid. En neuf saisons au Real, il a remporté, entre autres, quatre fois la Ligue des champions et deux fois la Ligue espagnole. En 438 matchs de compétition, il a marqué 451 buts et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club.