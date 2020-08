Malgré les spéculations sur un éventuel départ de Turin, Cristiano Ronaldo jouera également sous les couleurs de la Juventus la saison prochaine. "Je me prépare pour ma troisième saison en tant que Bianconeri, avec plus d'ambition que jamais. Avec la Juventus, nous travaillons à la conquête de l'Italie, de l'Europe et du monde", a écrit le Portugais vendredi sur Instagram.

Cependant, au début de ce mois, après l'élimination en huitième finale de la Ligue des champions, "CR7" avait annoncé qu'il voulait réfléchir à son avenir, malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2022. Mais concrètement, les projets de départ ne se sont jamais concrétisés.

Cristiano Ronaldo, 35 ans, est arrivé à Turin pour remporter la Ligue des champions, que le club italien n'a plus gagnée depuis 1996. En 2017, la Juve était en finale (défaite 4-1 contre le Real Madrid et deux buts de Ronaldo), mais ces dernières années, la performance a été décevante. En 2019, l'Ajax a été trop fort en quarts de finale et cette année c'est Lyon qui a pris le meilleur dès les huitièmes de finale. Cette élimination a d'ailleurs coûté son poste à l'entraîneur Maurizio Sarri.

L'AC Milan est pour sa part disposé à prolonger Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois de 38 ans est de retour à Milan depuis le début de l'année, mais son contrat expire dans trois jours. Sur les médias sociaux, le Suédois se montre sur une photo avec un maillot des Rossoneri sur lequel son numéro de dos de la saison dernière (21) a été remplacé par le numéro 11 : "Comme je l'ai dit, ce n'était que l'échauffement, AC Milan", a écrit Ibra. Selon la presse italienne, un accord a été trouvé entre le club et le joueur pour une saison, avec un salaire annuel de sept millions d'euros.

Cependant, au début de ce mois, après l'élimination en huitième finale de la Ligue des champions, "CR7" avait annoncé qu'il voulait réfléchir à son avenir, malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2022. Mais concrètement, les projets de départ ne se sont jamais concrétisés. Cristiano Ronaldo, 35 ans, est arrivé à Turin pour remporter la Ligue des champions, que le club italien n'a plus gagnée depuis 1996. En 2017, la Juve était en finale (défaite 4-1 contre le Real Madrid et deux buts de Ronaldo), mais ces dernières années, la performance a été décevante. En 2019, l'Ajax a été trop fort en quarts de finale et cette année c'est Lyon qui a pris le meilleur dès les huitièmes de finale. Cette élimination a d'ailleurs coûté son poste à l'entraîneur Maurizio Sarri. L'AC Milan est pour sa part disposé à prolonger Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois de 38 ans est de retour à Milan depuis le début de l'année, mais son contrat expire dans trois jours. Sur les médias sociaux, le Suédois se montre sur une photo avec un maillot des Rossoneri sur lequel son numéro de dos de la saison dernière (21) a été remplacé par le numéro 11 : "Comme je l'ai dit, ce n'était que l'échauffement, AC Milan", a écrit Ibra. Selon la presse italienne, un accord a été trouvé entre le club et le joueur pour une saison, avec un salaire annuel de sept millions d'euros.