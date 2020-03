Deux jours après avoir trouvé un accord avec le groupe de joueurs de la Juventus pour renoncer à quatre mois de salaire, Cristiano Ronaldo a fait l'éloge du personnel de soins de santé dans leur lutte contre le coronavirus.

"En ces temps difficiles, soyons reconnaissants envers les choses qui comptent: la santé, la famille et nos proches", a écrit Ronaldo sur sa publication Instagram. "Restez tous à la maison et aidez ainsi le personnel des soins de santé qui lutte pour sauver des vies."

Ronaldo avait quitté l'Italie le 9 mars pour revenir au chevet de sa maman qui était encore hospitalisée à Madère au Portugal. Le Portugais était le premier joueur de la Juventus à quitter Turin. Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Miralem Pjanic et Douglas Costa ont ensuite suivi son exemple. Trois joueurs de la Vieille Dame, Daniele Rugani, Blaise Matuidi et Paulo Dybala, ont été testés positifs au coronavirus.

La Serie A est pour l'instant suspendue jusqu'au 3 avril mais la suspension de la compétition sera certainement rapidement prolongée jusqu'à la fin avril. Grâce au geste de Ronaldo et de ses coéquipiers de se passer de quatre mois de salaire, la Juventus peut épargner jusqu'à 90 millions d'euros. Dans le cas où la compétition reprendrait, une compensation sera à nouveau négociée avec les joueurs.

