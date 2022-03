A 37 ans, CR7 pourrait bientôt raccrocher avec sa sélection. Mais on imagine que dans sa tête, ce ne sera pas avant une Coupe du monde 2022 qu'il n'imagine pas rater.

Cristiano Ronaldo n'a pas voulu s'exprimer lundi sur son avenir après une potentielle participation à la Coupe du monde en fin d'année au Qatar. "Moi seul déciderai de mon futur. Si je veux continuer à jouer, je continuerai à jouer. Si pas, j'arrêterai", a lancé CR7 lundi en conférence de presse.

Mardi, le Portugal joue sa qualification pour le Qatar lors de la réception de la Macédoine du Nord en finale des barrages à Porto.

En cas d'élimination, Ronaldo, 37 ans, pourrait voir s'envoler le rêve de jouer une cinquième et dernière Coupe du monde. "Je suis convaincu que nous allons nous qualifier", a confié CR7. "Je suis certain que les supporters seront derrière nous comme jeudi (contre la Turquie, ndlr) et que nous allons gagner. Je pense que ce serait aussi très beau si nous pouvions chanter l'hymne national sans musique et en chantant tous ensemble."

