La star portugaise du football Cristiano Ronaldo ne s'est pas entraînée mardi avec la Juventus Turin afin de se rendre sur son île natale de Madère pour être au chevet de sa mère, victime d'un accident vasculaire cérébral, rapporte la presse locale de l'archipel portugais.

"Tout ce que nous pouvons dire c'est qu'il n'est pas à l'entraînement pour des raisons personnelles", a déclaré le club italien à l'AFP, sans autre précision.

Selon le journal local Diario de Noticias da Madeira, le quintuple Ballon d'or était attendu mardi après-midi à Funchal, la capitale régionale, pour une "visite éclair" qui devrait lui permettre de rentrer à Turin le lendemain et participer à la demi-finale retour de Coupe d'Italie entre son équipe et l'AC Milan mercredi soir.

Sa mère, âgée de 65 ans, a été hospitalisée après un AVC mardi à l'aube à Funchal. Elle était consciente et dans un état jugé stable.

Dolores Aveiro est très proche de son fils de 35 ans, qui a perdu son père il y a une quinzaine d'années.

