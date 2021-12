Avec un doublé contre Arsenal ce jeudi, Cristiano Ronaldo a inscrit ses 800e et 801e buts en club et en sélection. L'occasion de choisir ses plus belles réalisations. Nos rédacteurs ont opté pour ces cinq joyaux.

Juventus vs Real Madrid (quart de finale de la Ligue des champions, 3/4/2018)

Après une carrière prolifique au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de rejoindre la Juventus en 2018. Pourquoi le top club italien de Turin ? L'une des raisons est l'ovation qu'il a reçue de la part du public local lors de ce retourné acrobatique en apesanteur.

FC Porto vs Manchester United (quart de finale de la Ligue des champions, 16/4/2009)

Lors de son premier passage à Old Trafford, CR7 a conquis le monde. Notamment avec cette fusée à 30 mètres des buts contre Porto. Ce n'est évidemment pas la seule au cours de son immense carrière, bien sûr. Mais sa simplicité est contagieuse. Récupération du ballon, petite course pour se mettre en position de tir puis frappe violente pour déloger l'araignée qui campe dans la lucarne. Imparable.

Sampdoria vs Juventus (Serie A, 18/12/2019)

Après un but au Real Madrid et à Manchester United, en voici un de sa période italienne. Il souligne sa formidable détente. Peu de joueurs sautent de manière aussi impressionnante que la superstar portugaise. Ce goal contre la Sampdoria, est peut-être le meilleur de ceux qu'il a inscrits de la tête. Emerveillez-vous de la hauteur atteinte par CR7 lors de sa détente. A se demander s'il n'était pas capable d'aller au-dessus de la barre transversale.

Portugal vs Espagne (phase de groupe de la Coupe du monde, 15/6/2018)

Pendant longtemps, Cristiano Ronaldo fut réputé pour ses coups francs imparables. Le Portugais marquait de presque tous les angles. Désormais, ses accumulations de ratés balancés aussi bien dans le mur que largement au-dessus des cages adverses sont devenus un running gag. Néanmoins, lors du premier match de la Coupe du monde en Russie, CR7 a marqué le but de l'égalisation 3-3 contre l'Espagne sur un superbe coup franc. Le gardien de but espagnol David De Gea ne pouvait que le regarder.

Juventus vs Manchester United (phase de groupe de la Ligue des champions, 7/11/2018)

Ronaldo a également marqué un certain nombre de buts contre ses anciens clubs. Ce but contre Manchester United est le premier but du Portugais en CL pour son nouveau club, la Juventus. La façon dont Ronaldo récupère le ballon derrière lui est d'une classe incroyable, mais il parvient tout de même à le propulser au fond des filets d'un seul geste. Encore une fois, David De Gea endossait le rôle de la victime et se dit qu'il est désormais bien mieux dans le même camp que le Portugais.

