CR7 est le plus gros salaire d'Italie

Il ne survole pas encore ses concurrents sur le plan sportif mais en matière de salaire, Cristiano Ronaldo (33 ans) se détache nettement du lot en Italie. La Juventus a convaincu CR7 de quitter le Real Madrid, après neuf saisons, mais elle a dû puiser dans ses caisses. Avec un salaire net de 31 millions, l'international (154 caps) fait partie des exceptions en Italie et en Europe. Seuls Lionel Messi (Barça, 46 millions) et Neymar Jr (PSG, 36) gagnent encore plus. La Vieille Dame a également la plus grosse masse salariale de Serie A, avec 219 millions. Elle précède l'AC Milan (140 millions) et l'Inter (116).

Gonzalo Higuain, qui a dû quitter Turin pour l'AC Milan, y gagne 9,5 millions. Son compatriote argentin Paulo Dybala (Juventus) est troisième avec un salaire de sept millions. 18 footballeurs de Massimiliano Allegri gagnent plus de deux millions d'euros par saison à la Juve, championne sept fois d'affilée. Allegri est également l'entraîneur le mieux rémunéré (7,5 millions), devant Carlo Ancelotti (Naples, 6,5 millions) et Luciano Spalletti (Inter, 4,5).

Radja Nainggolan (Inter) est dixième de ce classement, à égalité avec Edin Dzeko (AS Roma) et son coéquipier Mauro Icardi, avec 4,5 millions. Dries Mertens (Naples) n'a pas de quoi se plaindre avec quatre millions. À Naples, seul Lorenzo Insigne (4,6 millions) gagne (un peu) plus que lui.

Et les autres Belges ? Timothy Castagne (Atalanta Bergame, 2021) touche 0,4 million, Sofian Kiyine (Chievo, 2020) 0,1 million. Le Diable Rouge Kevin Mirallas (Fiorentina, 2019) gagne 1,1 million, Stéphane Omeonga (Gênes, 2022) 2,5. Jordan Lukaku (2019) et Silvio Proto (2021) ne peuvent pas se plaindre de la Lazio, avec des salaires respectifs de 0,8 et un million. Dennis Praet (2021) est le plus gros salaire de la Sampdoria avec 1,4 million, devant Fabio Quagliarella (2019), 1,2 million.

Par Frédéric Vanheule