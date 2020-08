Maintenant que la Juventus a été sacrée championne et que les verdicts européens ne vont plus tarder à tomber, quelles équipes ont le plus profité du break offert par la crise du coronavirus ? Petit récap'.

Mi-mars, toutes les compétitions sportives s'arrêtaient brutalement à cause de la pandémie mondiale que tout le monde sait. Mi-mai, la Bundesliga était le premier championnat à reprendre ses droits. L'occasion pour le Bayern de ceindre une huitième fois d'affilée les lauriers allemands, les doigts dans le nez de surcroît. C'était ensuite au tour de la Premier League, de la Liga et enfin de la Serie A de se terminer. Ce n'est que le week-end dernier que le Calcio s'est achevé.

On a donc eu droit à deux mois et demi de foot post-corona dans les grands pays de foot, mais quels clubs s'en sont le mieux sortis à la reprise ? C'est sans doute le Bayern qui a offert le plus beau visage. Non seulement le squad bavarois a laissé la concurrence loin derrière, mais personne en Europe n'a fait mieux que le Rekordmeister. Et pour cause, les hommes de Hansi Flick ont réalisé un sans-faute, en glanant 27 points sur 27.

À la deuxième place, on retrouve le Real Madrid, récent champion d'Espagne. Les Merengues se font souffler la première place par le Bayern suite au seul match nul réalisé entre la reprise et la fin de la Liga (2-2 contre Leganés).

C'est un nom étonnant qui complète le podium : l'AC Milan. Les Rossoneri n'impressionnaient guère et n'étaient même pas qualifiés pour l'Europe avant cet arrêt brutal. Mais celui-ci s'est révélé bénéfique pour le club lombard. Douze journées plus tard, le voilà qui termine à la sixième place, avec un ticket pour l'Europa League validé.

Équipes PTS/M PTS V N D Diff. Buts 1. Bayern 3.00 27 9 0 0 21 2. Real Madrid 2.82 31 10 1 0 15 3. AC Milan 2.50 30 9 3 0 23 4. Man. City 2.40 24 8 0 2 30 5. Man. Utd 2.33 21 6 3 0 16 6. Atalanta 2.31 30 9 3 1 14 7. Atlético 2.27 25 7 4 0 14 8. Barcelone 2.18 24 7 3 1 16 9. Inter 2.15 28 8 4 1 20 10. Séville 2.09 23 6 5 0 10

Gert Segers

Mi-mars, toutes les compétitions sportives s'arrêtaient brutalement à cause de la pandémie mondiale que tout le monde sait. Mi-mai, la Bundesliga était le premier championnat à reprendre ses droits. L'occasion pour le Bayern de ceindre une huitième fois d'affilée les lauriers allemands, les doigts dans le nez de surcroît. C'était ensuite au tour de la Premier League, de la Liga et enfin de la Serie A de se terminer. Ce n'est que le week-end dernier que le Calcio s'est achevé. On a donc eu droit à deux mois et demi de foot post-corona dans les grands pays de foot, mais quels clubs s'en sont le mieux sortis à la reprise ? C'est sans doute le Bayern qui a offert le plus beau visage. Non seulement le squad bavarois a laissé la concurrence loin derrière, mais personne en Europe n'a fait mieux que le Rekordmeister. Et pour cause, les hommes de Hansi Flick ont réalisé un sans-faute, en glanant 27 points sur 27.À la deuxième place, on retrouve le Real Madrid, récent champion d'Espagne. Les Merengues se font souffler la première place par le Bayern suite au seul match nul réalisé entre la reprise et la fin de la Liga (2-2 contre Leganés).C'est un nom étonnant qui complète le podium : l'AC Milan. Les Rossoneri n'impressionnaient guère et n'étaient même pas qualifiés pour l'Europe avant cet arrêt brutal. Mais celui-ci s'est révélé bénéfique pour le club lombard. Douze journées plus tard, le voilà qui termine à la sixième place, avec un ticket pour l'Europa League validé.Gert Segers