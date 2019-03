Coutinho, ancien international brésilien et équipier favori de Pelé, est décédé

"Une légende de notre football s'en est allée", a twitté Cafu, ami de Coutinho et capitaine du Brésil lors du sacre auriverde à la Coupe du monde 2002.

Coutinho, qui a fait ses débuts à l'âge de 14 ans en équipe première à Santos, aura porté le maillot de son club de coeur à 457 reprises, entre 1958 et 1968 puis en 1970. Avec 368 buts, il est le troisième buteur le plus prolifique de l'histoire de la formation brésilienne derrière Pelé (1.091) et Pepe (405).

Coutinho aura remporté 19 titres en compagnie de Pelé à Santos. Pelé a d'ailleurs désigné Coutinho comme une des principales raisons de son succès. "Je dois le remercier pour la moitié de mes goals à Santos, qui découlaient souvent de nos 'une-deux'. Il me connaissait très bien", a expliqué Pelé.

En raison de plusieurs blessures, Coutinho n'aura disputé que 15 rencontres internationales (6 buts) pour le Brésil. Sur la touche mais dans le groupe brésilien lors du Mondial au Chili, il est considéré comme champion du monde 1962.