Courtois va-t-il déjà devoir quitter le Real? Il n'y aura "pas de débats sur les gardiens" la saison prochaine, affirme Zidane

Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, fera un choix clair quant au nom du gardien qui défendra les buts du Real la saison prochaine. "Il n'y aura pas de débats sur les gardiens, ce sera clair", a déclaré le coach madrilène.

Thibaut Courtois, arrivé l'été dernier de Chelsea, et Keylor Navas, sont les deux concurrents pour le poste de gardien du Real. En début de saison, Julen Lopetegui avait opté pour une rotation entre les deux gardiens. Son successeur, Santiago Solari, avait donné la préférence à Courtois, mais depuis le retour de Zidane sur le banc merengue, c'est Navas qui est titulaire.

"Est-ce que j'aurai un gardien fixe la saison prochaine ? Ca dépendra des gardiens que j'aurai dans mon noyau", a déclaré Zidane lors de la conférence de presse précédant le match de mercredi à Valence. "Pour le moment, j'ai trois bons gardiens. Nous verrons comment nous allons aborder la saison prochaine. Mais il n'y aura pas de débat sur les gardiens, tout sera très clair".

Dimanche, c'est Luca Zidane, le fils de l'ancien champion du monde, qui a défendu les filets du Real contre Huesca (3-2). "Je me réjouis pour ses débuts ici avec une victoire. Luca est le troisième gardien. Courtois ne se sentait pas mieux et je voulais donner du repos à Keylor après ses matchs avec sa sélection. Je voulais lui donner sa chance aujourd'hui et il s'en est bien sorti. Quand j'ai décidé de le faire jouer, ce n'était pas parce que c'était mon fils, mais parce que c'est un joueur du Real Madrid", a dit Zinédine Zidane.