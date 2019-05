S'il est presque acquis que le gardien titulaire de Zinedine Zidane la saison prochaine sera Thibault Courtois, le flou commence à être levé sur qui sera son suppléant.

Le club ne compte plus sur Navas

C'est Marca qui l'annonce, Zinedine Zidane et le club madrilène ont communiqué à leur gardien qu'ils ne comptaient plus sur lui à partir de la saison prochaine et que le Costaricien pouvait commencer à chercher un club. Keylor Navas, gardien des trois Ligue des Champions d'affilée, est apparu très affecté par cette nouvelle. En effet le joueur, arrivé en 2014, avait gardé l'espoir de revendiquer la place de titulaire dans les cages du Bernabéu. Alors que "Zizou" a toujours protégé le joueur qu'il adore, le club a lui tranché. Et c'est Thibaut Courtois, arrivé l'été dernier, qui sera titulaire. L'ancien gardien de Levante jouera donc son dernier match dimanche prochain, lors de la réception du Betis, au Santiago-Bernabéu. Une occasion pour lui d'être célébré à sa juste valeur par les supporters madrilènes. Il laissera derrière lui un héritage fort et un palmarès digne des grands de ce club, avec 3 Ligue des Champions, 1 Liga, 4 Mondiaux des clubs et 3 Supercoupe d'Europe.

Qui pour suppléer Courtois ?

La vision de la direction sportive du club s'avance donc sur un jeune gardien pour faire souffler Courtois, quand la nécessité se présentera. L'été dernier, le Real Madrid, avait enregistré l'arrivée de Andriy Lunin, gardien de 20 ans, prêté depuis à Levante, où il a joué six matchs cette saison. Mais le technicien français a une autre idée en tête. Et cette idée, d'après Marca, n'est autre que d'offrir le poste de deuxième gardien à son fils, Luca. En effet, Zidane estime qu'il n'y a pas de grandes différences entre Lunin et Luca, tout simplement car le gardien ukrainien n'est pas parvenu à confirmer les espoirs placés en lui. Luca Zidane lui, avait débuté en Liga l'an passé, lors du dernier match de la saison, et a également été titulaire, lors du match contre Huesca, cette année. En effet ce jour-là, Navas et Courtois étaient blessés, ce qui avait permis à Luca Zidane d'occuper une place de titulaire. Alors qu'il avait commencé la saison quatrième gardien, le départ de Kiko Casilla, en direction de Leeds, à la mi-saison l'avait fait gagner une place dans la hiérarchie.

Cependant, du côté de la direction du club, le premier choix se dirige vers Adriy Lunin. Et quand certains journalistes soulèvent l'idée que Luca serait là car son père est le coach, Zidane répond : "Ceux qui me connaissent et le connaissent savent que Luca est ici par son propre mérite."