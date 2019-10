Vingt-cinq Diables Rouges, sur les 28 sélectionnés par Roberto Martinez, étaient présents lundi après-midi à Tubize, où les internationaux belges ont entamé leur préparation aux matches contre Saint-Marin jeudi et au Kazakhstan le 13 octobre, comptant pour les qualifications pour l'Euro 2020 de football.

Trois joueurs manquaient donc à l'appel. Maxime Lestienne a déclaré forfait en raison d'une blessure aux ischios. Romelu Lukaku et Leander Dendoncker étaient les autres absents.

Absent en C1 mercredi contre Barcelone, Romelu Lukaku a joué dimanche soir avec l'Inter Milan face à la Juventus (1-2).

Leander Dendoncker a lui aussi joué dimanche avec Wolverhampton, qui s'est imposé 0-2 à Manchester City.

Courtois "complètement guéri"

Thibaut Courtois souffre d'une grippe intestinale depuis la semaine dernière, lui qui avait dû être remplacé à la mi-temps du match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le FC Bruges. Il était aussi absent samedi pour le match entre le Real et Grenade. Le gardien des Diables n'a pas pris part à l'échauffement samedi mais il s'est ensiute entraîné. "Complètement guéri et prêt à m'entraîner avec les Diables Rouges", a tweeté Thibaut Courtois lundi.

Kevin De Bruyne (Manchester City), Koen Casteels (Wolfsburg), Jason Denayer (Lyon) et Vincent Kompany (Anderlecht) sont pour leur part blessés.

Lundi, c'est Claudia Van Avermaet, la soeur de Greg Van Avermaet, qui a dirigé l'échauffement des 24 Diables présents à Tubize. Les Diables se sont ensuite entraînés à l'extérieur devant environ 200 supporters.

Qualifiés pour l'Euro en cas de victoire contre Saint-Marin

Les Diables Rouges pourront valider leur qualification pour l'Euro 2020 en cas de victoire contre Saint-Marin. Dans le Groupe I des qualifications pour l'Euro 2020, la Belgique est actuellement en tête avec 6 victoires en 6 matches, donc un total de 18 points qui la place devant la Russie (15 points) et largement devant le Kazakhstan (7 points). Saint-Marin a jusqu'à maintenant perdu toutes ses rencontres de qualifications.

Le match contre Saint-Marin, jeudi, se jouera au stade Roi Baudouin à Bruxelles, après un 0-4 obtenu là-bas début septembre. Le 13, dimanche, c'est au Kazachstan (et à 15h00, heure belge) que les Diables joueront le match suivant.