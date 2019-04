Battus hier par le 19ème de Liga (1-0), les Madrilènes n'ont pas eu beaucoup de motifs de satisfaction. Si ce n'est Thibaut Courtois.

Le Real Madrid se déplaçait hier, non loin de chez eux, au Rayo Vallecano, dans le cadre d'un derby madrilène. Et alors que ce match apparaissait comme une formalité pour les hommes de Zinedine Zidane, les "Merengue" ont subi leur deuxième défaite depuis le retour du technicien français, leur dixième de la saison.

Bien que le score n'en fasse pas preuve, un joueur a convaincu les supporters et la presse espagnole. Et ce n'est autre que Thibaut Courtois. Blessé depuis le 30 mars, le gardien belge faisait son retour dans le groupe. Et Zinedine Zidane avait décidé de le titulariser. Une première pour lui depuis le 10 mars, et le dernier match de Santiago Solari, à la tête du Real.

Ce lundi matin, la presse spécialisée espagnole est unanime : Courtois a été le meilleur joueur du Real hier soir. Bien qu'il se soit incliné sur penalty, le meilleur gardien du dernier mondial a fourni une prestation solide. C'est d'ailleurs ce que Marca souligne : "Pour son retour, il a directement joué à son meilleur niveau et il n'a finalement été battu que sur penalty". Avant de dresser un constat sur le casse-tête qui attend Zidane : "Avec lui et Navas, le Real sait qu'il n'y a pas besoin de renfort à cette place, mais c'est aussi la seule position où il ne faut pas de renfort".

Même si pour l'instant Keylor Navas semble avoir une longueur d'avance pour l'année prochaine, rien n'est encore joué et l'ancien gardien de Chelsea reste en course. Zidane s'est d'ailleurs montré agacé quant aux questions récurrentes sur sa position envers les gardiens, en conférence de presse : "Je suis le coach et c'est à moi de décider, pas vous". Plusieurs prestations de haut niveau, comme hier soir, pourraient éclaircir l'avenir de Courtois à Madrid.