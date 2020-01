Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne mercredi à Djeddah, en Arabie Saoudite, Thibaut Courtois et ses équipiers ont largement dominé Valence (3-1) et affronteront dimanche le vainqueur de l'autre demi-finale entre le FC Barcelone et l'Atletico Madrid programmée jeudi soir.

Les Madrilènes se sont imposés grâce à des buts de Toni Kroos sur un corner direct (16e, 1-0) et d'Isco à la reprise d'une première frappe repoussée par le défenseur Ezequiel Garay (39e, 2-0), puis de Luka Modric, auteur d'un superbe tir de l'extérieur du pied droit dans la surface (64e, 3-0). Daniel Parejo a réduit le score dans les arrêts de jeu (90e+2, 3-1) sur penalty pour Valence.

FRANCE: le PSG, avec ses quatre fantastiques, n'a pas dû forcer son talent se pour qualifier pour les demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne (6-1). Mauro Icardi a inscrit le premier but après 1 minute et 50 secondes sur un assist de Thomas Meunier (1-0). Agressifs, les Stéphanois ont écopé de trois cartes jaunes. Déjà averti, Wesley Fofana a été exclu (31e) et a été à la base de l'effondrement de son équipe. Neymar a doublé la marque (39e, 2-0) et un "autobut" de Jessy Moulin (44e, 3-0) avaient déjà assuré une solide avance aux Sangermanois à la pause. En seconde période, le public a eu droit à un show d'Icardi et de Kylian Mbappé. L'Argentin, qui a encore inscrit deux buts (49e, 57e) sur des passes du Français, a été à la base du goal de Mbappé (67e, 6-0). Yohan Cabaye a rendu la défaite moins amère pour le Verts (71e, 6-1).

ANGLETERRE: Leicester a été tenu en échec à domicile en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue par Aston Villa (1-1). Frédéric Guilbert a donné l'avantage aux Villans (28e, 0-1) et Kelechi Iheanacho, monté au jeu cinq minutes auparavant, a égalisé pour les Foxes (74e, 1-1). Titulaires avec les visités, Dennis Praet et Youri Tielemans ont été remplacés respectivement à la 46e et 74e minute. Bjorn Engels ne figurait pas dans la sélection d'Aston Villa. Le match retour au Villa Park est prévu le 22 janvier (20h45).

