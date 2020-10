Le Real Madrid, avec Thibaut Courtois dans les buts et à nouveau privé d'Eden Hazard, victime d'une blessure musculaire, a remporté 0-1 à Valladolid son troisième match de championnat de la saison.

Courtois, avec deux parades décisives pour le Real Madrid, a été élu homme du match.

Monté au jeu, Vinicius Junior a inscrit le seul but du match après 65 minutes. Le Real compte 7 points en trois matchs et figure dans le groupe de tête, en compagnie de Getafe, de Valence et de Villarreal.

