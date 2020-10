Thibaut Courtois est convaincu que le Real Madrid verra bientôt le meilleur Eden Hazard. C'est en tout cas ce qu'il a assuré mercredi soir dans l'émission sportive de la radio espagnole El Larguero.

Blessé, Hazard a joué moins d'une minute pour le Real cette saison. Ce qui n'empêche pas Thibaut Courtois d'avoir pleinement confiance en son coéquipier. "Je ne doute pas que nous verrons bientôt le meilleur Eden Hazard. Il veut faire ses preuves plus que quiconque et j'espère qu'il pourra se montrer rapidement. Juste avant sa blessure, il a très bien joué quelques matchs et après cela il a eu beaucoup de malchance. Ce n'est pas facile à gérer. Mais ce mois-ci, je l'ai vu bien s'entraîner. Je suis convaincu qu'il va exploser bientôt et donner beaucoup de plaisir à l'équipe."

Quant à Courtois, il va mieux. Le gardien des Diables a raté le triptyque des Red Devils en raison d'une blessure, mais pourrait être en but contre Cadix samedi.

📰 PORTADA del @DiarioAS dedicada a las palabras de @thibautcourtois en @ellarguero



🗣️⚽️ "HAZARD VA A EXPLOTAR SEGURO"



📹 Puedes VER la entrevista completa aquí mismo ⬇️https://t.co/ATXeLRNGHE pic.twitter.com/DxIODoXbOi — El Larguero (@ellarguero) October 14, 2020

Blessé, Hazard a joué moins d'une minute pour le Real cette saison. Ce qui n'empêche pas Thibaut Courtois d'avoir pleinement confiance en son coéquipier. "Je ne doute pas que nous verrons bientôt le meilleur Eden Hazard. Il veut faire ses preuves plus que quiconque et j'espère qu'il pourra se montrer rapidement. Juste avant sa blessure, il a très bien joué quelques matchs et après cela il a eu beaucoup de malchance. Ce n'est pas facile à gérer. Mais ce mois-ci, je l'ai vu bien s'entraîner. Je suis convaincu qu'il va exploser bientôt et donner beaucoup de plaisir à l'équipe." Quant à Courtois, il va mieux. Le gardien des Diables a raté le triptyque des Red Devils en raison d'une blessure, mais pourrait être en but contre Cadix samedi.