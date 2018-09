Courtois, De Bruyne, Hazard et Lukaku nominés pour le World XI

Cette équipe FIFA/FIFPro World XI est composée par près de 25.000 joueurs de 65 pays. Chaque votant désigne un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants, sur la base de leurs prestations entre le 3 juillet 2017 et le 15 juillet 2018.

Aucun Belge n'a jamais été retenu.

L'équipe de l'année passée était la suivante: Buffon - Alves, Ramos, Bonucci, Marcelo - Modric, Kroos, Iniesta - Neymar, Messi, Ronaldo.

Les résultats seront proclamés le lundi 24 septembre à Londres lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards.

Les prix du meilleur joueur et de la meilleure joueuse, du meilleur entraîneur, du meilleur gardien, du plus beau but et du fair play seront également décernés à cette occasion.

Les noms des nominés ont été annoncés le 3 septembre. De Bruyne et Hazard, ainsi que le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez, qui avaient été retenus dans le top-10, n'y figuraient pas.

Le joueur FIFA de l'année sera en effet Cristiano Ronaldo, Mo Salah ou Luka Modric.