Thibaut Courtois, Toby Alderweireld et Kevin De Bruyne sont nommés pour intégrer le Onze de l'année 2020. La FIFA a dévoilé une liste de 55 candidats au FIFA FIFPro World 11. Les résultats seront connus le 17 décembre à l'occasion d'une cérémonie virtuelle.

Cette équipe de l'année sera composée grâce aux votes des footballeurs professionnels du monde entier. Le gardien ainsi que les trois défenseurs, les trois milieux et les trois attaquants avec le plus de votes figureront dans le Onze de l'année. La dernière place sera remplie par le joueur suivant ayant reçu le plus de suffrages.

Kevin De Bruyne, meilleur passeur de Premier League la saison dernière et élu Joueur de l'année, peut légitimement revendiquer une place dans ce Onze, lui qui avait été retenu dans la première liste en 2018 et 2019. Cette année, le maestro de City est aussi nommé dans la catégorie Joueur de l'année, comme Courtois dans celle du Gardien de l'année.

Après deux présences de suite dans le Onze de l'année, Eden Hazard est cette fois absent de la liste. Le Belge, souvent blessé, a connu une année 2020 compliquée au Real Madrid. Romelu Lukaku, pourtant auteur d'un exercice abouti avec l'Inter, ne figure pas non plus dans la présélection.

A noter que le Bayern Munich, champion d'Allemagne et vainqueur de la Ligue des Champions, a placé la bagatelle de onze joueurs. Les FIFA Best Awards auront cette année un goût de Ballon d'Or, puisque cette récompense, habituellement décernée en décembre par le magazine France Football, a été annulée en raison de la crise du Covid-19.

Les nommés par catégorie

Gardiens: Alisson Becker (Liverpool FC), Thibaut Courtois (Real Madrid CF), David de Gea (Manchester United FC), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Moraes Ederson (Manchester City FC), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur FC), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (FC Bayern München), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Défenseurs: David Alaba (FC Bayern München), Jordi Alba (FC Barcelona), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur FC), Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC), Dani Alves (Sao Paulo FC), Jerome Boateng (FC Bayern München), Alphonso Davies (FC Bayern München), Virgil van Dijk (Liverpool FC), Kalidou Koulibaly (SSC Napoli), Matthijs de Ligt (Juventus FC), Marcelo (Real Madrid CF), Sergio Ramos (Real Madrid CF), Andrew Robertson (Liverpool FC), Thiago Silva (Chelsea FC), Raphael Varane (Real Madrid CF)

Milieux: Thiago Alcântara (FC Bayern München/Liverpool FC), Dele Alli (Tottenham Hotspur FC), Sergio Busquets (FC Barcelona), Casemiro (Real Madrid CF), Philippe Coutinho (FC Bayern München/FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Leon Goretzka (FC Bayern München), Jordan Henderson (Liverpool FC), Frenkie de Jong (FC Barcelona), N'Golo Kante (Chelsea FC), Toni Kroos (Real Madrid CF), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Luka Modric (Real Madrid CF), Thomas Müller (FC Bayern München)

Attaquants: Sergio Agüero (Manchester City FC), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC), Karim Benzema (Real Madrid CF), Serge Gnabry (FC Bayern München), Erling Haaland (BVB Borussia 09 Dortmund), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Harry Kane (Tottenham Hotspur FC), Robert Lewandowski (FC Bayern München), Sadio Mane (Liverpool FC), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelona), Neymar Junior (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Mohamed Salah (Liverpool FC), Son Heungmin (Tottenham Hotspur FC)

