La Belgique a été versée dans le groupe E des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar à l'issue du tirage au sort réalisé lundi à Zürich en Suisse. Les Diables Rouges affronteront le Pays de Galles, la République tchèque, la Biélorussie et l'Estonie, mais éviteront la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie.

La Belgique croisera une nouvelle fois la route du Pays de Galles, son bourreau en quarts de finale de l'Euro 2016 en France pour ce qui est le dernier affrontement entre les deux équipes. Les Diables Rouges, alors entraînés par Marc Wilmots, s'étaient inclinés 3-1 à Lille. Belges et Gallois s'étaient également affrontés lors des qualifications pour l'Euro 2016 avec un partage 0-0 à Bruxelles et une défaite 1-0 à Cardiff.

La République tchèque, issue du pot 3, croisera également la route de la Belgique sur la route du mondial qatari. Le dernier affrontement face aux Tchèques remonte au 5 juin 2017 à l'occasion d'un match amical remporté 2-1 par la Belgique.

Les Diables Rouges affronteront également la Biélorussie pour une grande première. En effet, les deux nations ne se sont jamais affrontées en qualifications ou en match amical.

La cinquième nation à venir compléter le groupe E est l'Estonie. La Belgique avait affronté les Estoniens lors des qualifications pour le Mondial 2018. Les Diables Rouges s'étaient imposés 8-1 à Bruxelles et 0-2 à Tallinn.

Première tête de série, la Belgique était assurée de figurer dans un groupe à cinq équipes grâce à sa participation au 'Final Four' de la Ligue des Nations, qui se déroule du 6 au 10 octobre 2021 à Turin. Les Diables Rouges affronteront la France en demi-finale.

Les qualifications, où toutes les équipes s'affronteront en matches aller-retour, débuteront le 24 mars 2021 et se termineront le 16 novembre 2021. Les dix vainqueurs seront directement qualifiés pour le Mondial 2022, prévu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.

Les dix deuxièmes disputeront des barrages. Ils seront rejoints par les deux vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations qui ne sont pas qualifiés directement pour la Coupe du monde 2022, ni pour les barrages en qualité de deuxièmes de groupe. Ces douze équipes se joueront les trois derniers tickets européens pour le Mondial lors de trois parcours de qualification, composés de matchs simples à élimination directe prévus en mars 2022.

Les dix groupes de qualifications de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022 après le tirage au sort effectué lundi à Zürich sont les suivants.

Groupe A:

Portugal

Serbie

Irlande

Luxembourg

Azerbaidjan

Groupe B:

Espagne

Suède

Grèce

Géorgie

Kosovo

Groupe C:

Italie

Suisse

Irlande du Nord

Bulgarie

Lituanie

Groupe D:

France

Ukraine

Finlande

Bosnie-Herzégovine

Kazakhstan

Groupe E:

BELGIQUE

Pays de Galles

République tchèque

Biélorussie

Estonie

Groupe F:

Danemark

Autriche

Ecosse

Israël

Iles Féroé

Moldavie

Groupe G:

Pays-Bas

Turquie

Norvège

Montenegro

Lettonie

Gibraltar

Groupe H:

Croatie

Slovaquie

Russie

Slovènie

Chypre

Malte

Groupe I:

Angleterre

Pologne

Hongrie

Albanie

Andorre

Saint-Marin

Groupe J:

Allemagne

Roumanie

Islande

Macédoine du Nord

Arménie

Liechtenstein

Calendrier des éliminatoires en zone Europe

Les treize billets réservés aux nations européennes pour le Mondial-2022 au Qatar vont être distribués sur une période d'un an: dix le seront via la phase qualificative entre mars et novembre 2021, trois autres via les barrages de mars 2022.

Calendrier des qualifications européennes:

Journée 1 : 24-25 mars 2021

Journée 2 : 27-28 mars 2021

Journée 3 : 30-31 mars 2021

Journée 4 : 1-2 septembre 2021

Journée 5 : 4-5 septembre 2021

Journée 6 : 7-8 septembre 2021

Journée 7 : 8-9 octobre 2021

Journée 8 : 11-12 octobre 2021

Journée 9 : 11-13 novembre 2021

Journée 10 : 14-16 novembre 2021

- Barrages en mars 2022-

Après la phase qualificative, trois places resteront à attribuer. Pour cela, les dix deuxièmes disputeront des barrages, rejoints par les deux vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des nations 2020-2021, pour peu qu'ils ne figurent ni parmi les qualifiés directs ni parmi les barragistes en tant que deuxièmes de groupe.

Les six meilleurs deuxièmes auront l'avantage d'être considérés comme têtes de série au moment du tirage au sort, ce qui leur garantit de disputer les barrages à domicile.

Les 12 équipes seront reversées dans trois parcours de qualification, composés de matches simples à élimination directe (demi-finale puis finale) prévus en mars 2022. Il faudra donc remporter deux rencontres consécutives pour composter son billet pour le Qatar.

Calendrier des barrages:

Demi-finales : 24-25 mars 2022

Finales : 28-29 mars 2022

- Mondial-2022 -

Le Qatar, pays hôte, est automatiquement qualifié et donnera le coup d'envoi de la compétition le lundi 21 novembre 2022 au stade Al Beyt à Al Khor.

L'équipe lauréate de la première Coupe du monde organisée au Moyen-Orient soulèvera le trophée au stade Lusail de Doha le 18 décembre 2022, jour de la fête nationale du Qatar.

