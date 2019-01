Coupe de Belgique: pas de vainqueur entre Malines et l'Union Saint-Gilloise

Le KV Malines et l'Union Saint-Gilloise se sont quittés dos à dos (0-0) lors de la première demi-finale aller de la Coupe de Belgique mercredi soir au stade Argos Achter de Kazerne de Malines. Réduits à dix pendant près d'une mi-temps, les Bruxellois ont réussi à contenir leurs adversaires et restent en course en vue d'une qualification pour la finale. La demi-finale retour aura lieu mardi 29 janvier au stade Marien à Forest.