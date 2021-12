La Coupe d'Arabie, considérée comme une répétition générale du Mondial 2022, a débuté le 30 novembre et s'achève samedi. Elle a regroupé 16 pays du monde arabe.

La Tunisie a décroché son ticket pour la finale de la Coupe d'Arabie en venant à bout de l'Egypte 1-0, grâce à un but contre son camp du capitaine égyptien El Soulia (90e+5), mercredi au Stadium 974.

Un peu plus tard dans la soirée, le Qatar, pays hôte, a été battu par l'Algérie qui rejoint les Aigles de Carthage. Les Algériens se sont imposés 2 buts à 1 grâce des buts de Benlamri (59e) et Belaili (90e+17) après pas moins de 17 minutes d'arrêt de jeu alors que le Qatar avait réussi à égaliser dans ceux-ci, après 7 minutes, par Muntari (90e+7).

La Coupe d'Arabie, considérée comme une répétition générale du Mondial 2022, a débuté le 30 novembre et s'achève samedi. Elle a regroupé 16 pays du monde arabe. Deux stades de la Coupe du monde 2022 au Qatar ont été inaugurés officiellement durant cette Coupe d'Arabie : le stade Al Bayt et le stade Ras Abu Aboud. Huit stades sont prévus pour l'édition 2022 de cette Coupe du monde qui doit débuter le 21 novembre.

