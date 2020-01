Tottenham va devoir se passer de son buteur maison Harry Kane pour plusieurs mois. L'attaquant, équipier de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, va se faire opérer du tendon de l'ischio-jambier gauche. Le club londonien espère voir son joueur revenir à l'entraînement en avril, ont déclaré les Spurs jeudi sur leur site officiel.

Après un nouvel examen, les médecins spécialistes ont conseillé une intervention chirurgicale.

Harry Kane s'est blessé lors de la rencontre face à Southampton le jour de l'An en Premier League (0-1). L'attaquant anglais s'est tenu l'arrière de la cuisse en marquant un but, ensuite refusé, au cours du match des Spurs perdu à Southampton. Son entraîneur, José Mourinho n'avait pas fait mystère de son pessimisme quant à la nature de cette blessure.

La perte de Kane est un coup très dur pour Tottenham, actuellement 6e du championnat et non qualifié pour la prochaine Ligue des champions: son avant-centre a inscrit 17 buts en 25 matches toutes compétitions confondues cette saison.

La saison dernière, Kane avait été longtemps écarté à cause de deux blessures successives à la cheville.

