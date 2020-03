Cristiano Ronaldo est en isolement depuis plusieurs jours sur son île natale de Madère mais ne présente aucun symptôme de la maladie provoquée par le nouveau coronavirus déjà contracté par un de ses coéquipiers à la Juventus, ont annoncé jeudi les autorités de l'archipel portugais.

"Ronaldo a quitté l'Italie il y a plusieurs jours et son isolement n'a pas commencé maintenant", a déclaré le responsable du gouvernement régional de Madère chargé de la Santé, Pedro Ramos.

"Aussi bien l'athlète que sa famille sont asymptomatiques", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.

Défenseur de la Juventus Turin, Daniele Rugani a été testé positif mercredi au coronavirus et le club a précisé que le joueur italien était lui aussi "asymptomatique".

"Les joueurs, les membres du staff et tous les membres du personnel entrés en contact (avec Rugani) sont en isolement volontaire. Ronaldo, comme nous l'avons écrit hier, est à Madère et y reste jusqu'à de nouvelles informations", a expliqué le club piémontais à l'AFP.

Cristiano Ronaldo s'est déplacé à Madère avec sa famille pour rendre visite à sa mère pendant qu'elle se rétablit d'un accident vasculaire cérébral subi début mars.

"Le joueur a visité sa mère car les services de santé ont pu garantir toutes les conditions de sécurité, pour lui mais aussi pour tout le personnel qui a été en contact avec lui", a fait savoir le responsable du gouvernement régional de Madère.

Le Portugal a suspendu mercredi toutes les liaisons aériennes avec l'Italie jusqu'au 24 mars en raison de l'expansion de l'épidémie de Covid-19.

Selon un bilan établi jeudi matin, les autorités sanitaires portugaises ont jusqu'ici détecté 78 cas confirmés de contagion par le nouveau coronavirus.

"Ronaldo a quitté l'Italie il y a plusieurs jours et son isolement n'a pas commencé maintenant", a déclaré le responsable du gouvernement régional de Madère chargé de la Santé, Pedro Ramos."Aussi bien l'athlète que sa famille sont asymptomatiques", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.Défenseur de la Juventus Turin, Daniele Rugani a été testé positif mercredi au coronavirus et le club a précisé que le joueur italien était lui aussi "asymptomatique"."Les joueurs, les membres du staff et tous les membres du personnel entrés en contact (avec Rugani) sont en isolement volontaire. Ronaldo, comme nous l'avons écrit hier, est à Madère et y reste jusqu'à de nouvelles informations", a expliqué le club piémontais à l'AFP.Cristiano Ronaldo s'est déplacé à Madère avec sa famille pour rendre visite à sa mère pendant qu'elle se rétablit d'un accident vasculaire cérébral subi début mars."Le joueur a visité sa mère car les services de santé ont pu garantir toutes les conditions de sécurité, pour lui mais aussi pour tout le personnel qui a été en contact avec lui", a fait savoir le responsable du gouvernement régional de Madère.Le Portugal a suspendu mercredi toutes les liaisons aériennes avec l'Italie jusqu'au 24 mars en raison de l'expansion de l'épidémie de Covid-19.Selon un bilan établi jeudi matin, les autorités sanitaires portugaises ont jusqu'ici détecté 78 cas confirmés de contagion par le nouveau coronavirus.