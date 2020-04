Les supporters ne reviendront probablement pas dans les stades de football en Espagne avant 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, selon Jaume Roures, le patron de Mediapro, qui diffuse les images de LaLiga.

En Espagne, le football a été suspendu pour une durée indéterminée. Des pourparlers sont en cours pour discuter de l'avenir à court terme, avec des matchs susceptibles d'être disputés sans spectateurs alors que LaLiga cherche à terminer le championnat.

"Il faudra au moins un an avant qu'il y ait un vaccin", a déclaré Roures. "Il n'y a pas moyen de (mettre en oeuvre) une distanciation sociale avec 20.000 personnes dans un stade. "Je dis que nous ne commencerons pas 2021 avec des fans dans les stades, à moins que les scientifiques du monde entier ne puissent surprendre tout le monde et trouver un vaccin accessible avant cette date, ce qui, selon eux, n'est possible".

Javier Tebas, président de LaLiga, Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF) Rubiales et Irene Lozano, la présidente du Conseil espagnol des sports (CSD), se sont rencontrés samedi, dans le cadre de la première étape vers le retour du football. Selon des médias espagnols, Tebas a déclaré aux clubs qu'il est réaliste de jouer à huis clos jusqu'en 2021. Le 6 juin a été évoqué comme une date possible pour la reprise du championnat en Espagne.

L'Espagne est l'un des pays les plus touchés par la pandémie avec plus de 22.000 décès liés au Covid-19.

