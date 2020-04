L'ensemble des clubs du championnat d'Italie de football se sont prononcés pour une reprise de la compétition, interrompue depuis le 9 mars du fait de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi la Ligue de football.

"L'Assemblée de la Lega Serie A s'est réunie ce matin et a confirmé, par un vote unanime des 20 clubs réunis en visioconférence, son intention de mener à terme la saison sportive 2019-2020", écrit la Ligue dans un communiqué.

Ces dernières semaines, plusieurs dirigeants de clubs, notamment les présidents du Torino (Urbano Cairo) et de Brescia (Massimo Cellino), s'étaient pourtant dit opposés à un retour sur les terrains.

La Ligue précise que la reprise du championnat ne pourra être effective que "si le gouvernement en autorise le déroulement, dans le plein respect des normes de protection de la santé et de la sécurité".

Mercredi, la fédération italienne de football doit présenter au ministre des Sports Vincenzo Spadafora le protocole médical établi pour permettre la reprise de la compétition.

Celui-ci prévoit que les joueurs pourraient recommencer à s'entraîner, par petits groupes et sous stricte surveillance médicale, à partir du 4 mai, date à laquelle le gouvernement prévoit de commencer à assouplir les mesures de confinement imposées en Italie depuis le 10 mars.

L'hypothèse serait ensuite de reprendre les matches à la toute fin du mois de mai ou au début du mois de juin.

La Ligue ajoute également que toute reprise se ferait "en conformité avec les indications données par la Fifa, l'UEFA et la Fédération italienne (FIGC)".

Lundi soir, le ministre Spadafora avait déclaré qu'il ne "donnait pour certaines ni la reprise du championnat, ni celle des entraînements le 4 mai".

Le président de la fédération Gabriele Gravina avait de son côté déclaré vendredi que ceux qui s'opposaient à une reprise de la saison n'aimaient "ni le football, ni les Italiens".

L'Italie a enregistré plus de 24.000 décès dus au Covid-19.

