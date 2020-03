Le Paris Saint-Germain a présenté jeudi son maillot officiel "Tous unis" dont la vente permettra de récolter des fonds en faveur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Le club met en vente sur sa boutique en ligne 1.500 pièces uniques au prix de 175 euros. L'intégralité du produit de cette vente sera reversée à l'AP-HP.

"Nous ne pouvons qu'être sensibles et reconnaissants du travail formidable qu'accomplissent chaque jour les personnels soignants, avec courage et dévouement, pour faire face à l'urgence", a expliqué Nasser Al-Khelaifi, président-directeur général du PSG dans un communiqué. "Ces femmes et ces hommes extraordinaires sont un exemple pour nous tous. La lutte promet d'être longue et le club souhaite contribuer à leur offrir une aide concrète pour répondre à leurs besoins prioritaires, se reposer, se restaurer et partager quelques moments de réconfort avec leurs proches."

D'autres initiatives sont en cours et seront annoncées dans les jours qui viennent, indique encore Nasser Al-Khelaifi.

Le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch se réjouit de ce beau geste. "Le Paris Saint-Germain en renfort des hôpitaux de Paris! Un carton blanc pour ce grand club qui vient soutenir les blouses blanches ! On mouille la blouse! Ils savent ce que cela veut dire. Notre but: sauver le plus de vies."

