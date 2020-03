Les dirigeants de la Juventus ont discuté d'une possible réduction des salaires de leurs joueurs avec le capitaine Giorgio Chiellini afin de limiter l'impact financier de la crise liée au coronavirus sur le club turinois.

La Gazzetta dello Sport a écrit vendredi que le défenseur, diplômé en économie, devait présenter à ses équipiers les différentes options après une réunion avec le président du club Andrea Agnelli et le directeur général Fabio Paratici.

Avec la saison de Serie A suspendue depuis le 9 mars jusqu'au 3 avril, mais avec peu de chances de recommencer avant le mois de mai, les propositions incluent un paiement normal pour le mois de mars avec une suspension des paiements jusqu'à la reprise ou jusqu'à deux mois sans salaire, suivi de paiements différés.

Entretemps, les 20 clubs de Serie A ont discuté avec la fédération italienne de football (FIGC) et le gouvernement pour une possible réduction des salaires dans les trois championnats professionnels.

La Juventus occupe actuellement la tête de la série A avec un point de plus que la Lazio et douze matches encore à jouer.

