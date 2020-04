La fédération internationale de football (FIFA) va bientôt distribuer 150 millions de dollars, soit près de 140 millions d'euros, aux 211 fédérations nationales de football affiliées. La Fédération mondiale de football considère qu'il s'agit d'une première étape dans le plan d'aide visant à atténuer les effets de la crise du coronavirus.

"La pandémie a engendré des défis sans précédent pour l'ensemble de la communauté du football et, en tant qu'instance dirigeante du football mondial, la FIFA se doit d'être présente et de soutenir ceux qui se retrouvent dans le besoin", a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino. "Cela commence par un soutien financier immédiat à nos associations membres, dont beaucoup sont en proie à de graves difficultés financières. Il s'agit là de la première étape d'un plan d'aide financière de grande ampleur que nous élaborons à l'heure actuelle pour répondre à la situation d'urgence à laquelle toute la communauté du football est confrontée."

Les 150 millions de dollars doivent permettre de couvrir "toutes les allocations restantes destinées à couvrir les coûts opérationnels des associations membres dans le cadre du programme Forward 2.0 pour les années 2019 et 2020. En particulier, le deuxième versement des coûts opérationnels pour 2020, initialement prévu en juillet, sera payé immédiatement".

En pratique, chaque association nationale recevra environ 500.000 dollars, soit plus de 460.000 euros.

La FIFA espère être en mesure de fournir bientôt plus d'informations sur le contenu exact du plan d'urgence qui est en train d'être finalisé.

"La pandémie a engendré des défis sans précédent pour l'ensemble de la communauté du football et, en tant qu'instance dirigeante du football mondial, la FIFA se doit d'être présente et de soutenir ceux qui se retrouvent dans le besoin", a déclaré le président de la FIFA Gianni Infantino. "Cela commence par un soutien financier immédiat à nos associations membres, dont beaucoup sont en proie à de graves difficultés financières. Il s'agit là de la première étape d'un plan d'aide financière de grande ampleur que nous élaborons à l'heure actuelle pour répondre à la situation d'urgence à laquelle toute la communauté du football est confrontée." Les 150 millions de dollars doivent permettre de couvrir "toutes les allocations restantes destinées à couvrir les coûts opérationnels des associations membres dans le cadre du programme Forward 2.0 pour les années 2019 et 2020. En particulier, le deuxième versement des coûts opérationnels pour 2020, initialement prévu en juillet, sera payé immédiatement". En pratique, chaque association nationale recevra environ 500.000 dollars, soit plus de 460.000 euros. La FIFA espère être en mesure de fournir bientôt plus d'informations sur le contenu exact du plan d'urgence qui est en train d'être finalisé.