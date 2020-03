Coronavirus: "L'UEFA pense à un Final Four pour la Ligue des Champions et l'Europa League"

Selon le quotidien espagnol AS, l'UEFA pense sérieusement à organiser un Final Four, comparable à celui de la Ligue des Nations, pour conclure la Ligue des Champions et l'Europa League. En raison de la propagation du coronavirus, le football européen est à l'arrêt et le calendrier est sous pression. Avec un Final Four, qui peut se tenir en quelques jours, il est possible de gagner du temps.