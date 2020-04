Retourné dans son Brésil natal quelques jours après le début du confinement en France, le 17 mars dernier, Ney attend le retour de la Ligue 1 avec ses amis proches dans sa luxueuse villa de Mangaratiba, située à deux heures de Rio de Janeiro

Déjà critiqué, à l'instar de son compatriote Thiago Silva, pour avoir choisi de quitter la France et de retourner au Brésil pour vivre le confinement sous des cieux plus cléments, Neymar s'est également attiré quelques critiques sur sa manière de gérer sa quarantaine. Confiné dans sa villa de Mangaratiba, station balnéaire située sur la côte brésilienne, l'attaquant du PSG avait été épinglé par certains médias brésiliens, après la publication de photos sur les réseaux sociaux. Sur ces clichés, on pouvait apercevoir l'attaquant en compagnie de ses amis en train de disputer une partie de volley-ball, faisant fi des réglementations d'hygiène et de distanciation sociale. Très rapidement alerté, son conseiller en communication avait tout de suite défendu son protégé, expliquant que la star " ne recevait aucune visite " et que " la photo qui a suscité l'article [...] montre Neymar Jr. à côté d'autres personnes en quarantaine avec lui, qui vivent et ont voyagé ensemble de Paris au Brésil ". Seul David Lucca, fils de Neymar, a rejoint la maison de vacances familiale pour y passer son confinement.

En connaissant l'excentricité du joueur parisien, on est tout de même en droit de se demander dans quel état celui-ci reviendra au PSG en cas de reprise de la Ligue 1. Fêtard invétéré, il a déjà été critiqué à de nombreuses reprises pour son hygiène de vie parfois contestable. Pas sûr donc, que ce confinement aux allures de vacances réussisse fort bien au Ney. Cependant, selon son conseiller en communication, " Neymar continue à faire son travail quotidien, de prévention des blessures et de maintien en forme physique, avec son entraîneur Ricardo Rosa ". Reste donc à savoir quand la Ligue 1 reprendra ses droits, pour voir à nouveau à l'oeuvre le fantasque Brésilien sur les pelouses de l'Hexagone.

Par Quentin Mahoudeau

