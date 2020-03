Le 8e de finale retour de Ligue des Champions de football entre le FC Barcelone et Naples, mercredi 18 mars, sera joué à huis clos en raison de la propagation du nouveau coronavirus, ont annoncé les deux clubs mardi.

Le match aller s'était soldé sur un score de parité (1-1). Valence/Atalanta mardi et Paris Saint-Germain/Borussia Dortmund mercredi se disputeront également sans spectateur. La mesure concerne aussi des matchs d'Europa League, comme AS Rome/Séville, Olympiacos/Wolverhampton et Inter Milan/Getafe.

"Le match de Ligue des champions prévu le mercredi 18 mars (à 20h00 GMT) entre le FC Barcelone et Naples sera disputé au Camp Nou à huis clos", a indiqué le Barça sur Twitter ce mardi après s'être réuni avec les autorités sanitaires de Catalogne.

Le club catalan a pris cette décision en suivant les recommandations du gouvernement catalan, et a accepté de disputer son 8e de finale retour de Ligue des champions à huis clos, à la suite d'une réunion des dirigeants et responsables médicaux du Barça avec les autorités sanitaires catalanes ce mardi matin.

"C'est une décision qui a été prise strictement pour des raisons sanitaires", a déclaré Joan Graux, secrétaire de Santé publique de Catalogne, à l'issue de cette réunion.

Naples, de son côté, a "temporairement suspendu" la distribution des billets pour assister au match dans le parcage visiteurs, a informé le club du sud de l'Italie via communiqué quelques minutes après l'officialisation de la nouvelle.

Selon la presse espagnole, le manque à gagner se chiffrerait à environ 4,5 millions d'euros pour le FC Barcelone, qui va devoir rembourser aux supporters le prix des billets achetés pour assister à la rencontre.

La dernière fois que le Camp Nou (99.000 places) avait accueilli une rencontre à huis clos remonte au 1er octobre 2017: le club blaugrana avait alors décidé de jouer sa rencontre comptant pour la 7e journée de championnat espagnol contre Las Palmas sans public, pour protester contre les heurts entre policiers et partisans d'un référendum d'autodétermination en Catalogne interdit par la justice espagnole.

