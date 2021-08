L'Atlético Mineiro, Palmeiras et Flamengo ont déjà validé leur billet pour les demi-finales de la Champions League d'Amérique du Sud. En attendant Fluminense qui doit se déplacer chez les Equatoriens du SC Barcelona après un match aller conclu sur le score de 2-2.

L'Atlético Mineiro s'est facilement qualifié pour les demi-finales de la Copa Libertadores, en battant 3-0 le River Plate de Marcelo Gallardo, mercredi à Belo Horizonte, et Flamengo a fait de même en surclassant Olimpia (5-1).

null © iStock

HULK FAIT PARLER SA FORCE CONTRE RIVER PLATE

Les deux clubs brésiliens ont pu compter sur des attaquants en pleine forme. Le premier, qui avait déjà gagné 1-0 à Buenos Aires los d'un match aller conclu par des incidents, a été bien aidé par Hulk, auteur de la passe décisive sur le premier but de l'Argentin Matías Zaracho (22e).

L'international brésilien de 35 ans a doublé la mise (34e) sur une contre-attaque éclair conclue par un superbe tir. Son septième dans cette campagne de la Libertadores, soit trois de moins que le meilleur buteur, Gabriel Barbosa, alias "Gabigol", de Flamengo.

Zaracho a ensuite porté le coup de grâce (62e), de la tête, et l'Atlético Mineiro jouera donc sa première demi-finale de Libertadores depuis 2013, l'année de sa seule victoire en Ligue des champions sud-américaine. Ce sera contre Palmeiras, ce qui assure déjà la présence d'un club brésilien en finale.

null © iStock

PALMEIRAS ELIMINE UNE AUTRE EQUIPE BRESILIENNE

Palmeiras, champion sortant, s'est qualifié mardi pour les demi-finales de la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine, en battant Sao Paulo (3-0) après avoir fait match nul (1-1) au match aller, dans le stade de Morumbí.

Les trois buts de Palmeiras ont été marqués par Raphael Veiga (11e), Dudu (67e) et Patrick de Paula (78e).

L'équipe dirigée par le Portugais Abel Ferreira n'est plus qu'à une marche de la finale et d'un éventuel doublé historique, après sa victoire dans l'édition 2020.

null © iStock

FLAMENGO SANS COMPASSION POUR L'OLIMPIA

Il y en aura au moins un autre en demi-finale, car Giorgian de Arrascaeta, le milieu de terrain uruguayen, en pleine forme lui aussi, a permis à Flamengo de se qualifier encore plus facilement, en pulvérisant l'Olimpia d'Asuncion (5-1), mercredi à Brasilia, devant 11.200 spectateurs.

En demi-finale, Flamengo rencontrera le vainqueur du dernier quart de finale, dont le match retour est prévu jeudi entre Fluminense et le club équatorien du SC Barcelone. Le match aller, au Brésil, s'était conclu par un 2-2 qui laisse le suspense intact.

Avec en prime la possibilité de voir quatre clubs brésiliens en demi-finales de la Libertadores 2021.

L'Atlético Mineiro s'est facilement qualifié pour les demi-finales de la Copa Libertadores, en battant 3-0 le River Plate de Marcelo Gallardo, mercredi à Belo Horizonte, et Flamengo a fait de même en surclassant Olimpia (5-1).HULK FAIT PARLER SA FORCE CONTRE RIVER PLATE Les deux clubs brésiliens ont pu compter sur des attaquants en pleine forme. Le premier, qui avait déjà gagné 1-0 à Buenos Aires los d'un match aller conclu par des incidents, a été bien aidé par Hulk, auteur de la passe décisive sur le premier but de l'Argentin Matías Zaracho (22e). L'international brésilien de 35 ans a doublé la mise (34e) sur une contre-attaque éclair conclue par un superbe tir. Son septième dans cette campagne de la Libertadores, soit trois de moins que le meilleur buteur, Gabriel Barbosa, alias "Gabigol", de Flamengo. Zaracho a ensuite porté le coup de grâce (62e), de la tête, et l'Atlético Mineiro jouera donc sa première demi-finale de Libertadores depuis 2013, l'année de sa seule victoire en Ligue des champions sud-américaine. Ce sera contre Palmeiras, ce qui assure déjà la présence d'un club brésilien en finale.PALMEIRAS ELIMINE UNE AUTRE EQUIPE BRESILIENNE Palmeiras, champion sortant, s'est qualifié mardi pour les demi-finales de la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine, en battant Sao Paulo (3-0) après avoir fait match nul (1-1) au match aller, dans le stade de Morumbí. Les trois buts de Palmeiras ont été marqués par Raphael Veiga (11e), Dudu (67e) et Patrick de Paula (78e). L'équipe dirigée par le Portugais Abel Ferreira n'est plus qu'à une marche de la finale et d'un éventuel doublé historique, après sa victoire dans l'édition 2020. FLAMENGO SANS COMPASSION POUR L'OLIMPIAIl y en aura au moins un autre en demi-finale, car Giorgian de Arrascaeta, le milieu de terrain uruguayen, en pleine forme lui aussi, a permis à Flamengo de se qualifier encore plus facilement, en pulvérisant l'Olimpia d'Asuncion (5-1), mercredi à Brasilia, devant 11.200 spectateurs. En demi-finale, Flamengo rencontrera le vainqueur du dernier quart de finale, dont le match retour est prévu jeudi entre Fluminense et le club équatorien du SC Barcelone. Le match aller, au Brésil, s'était conclu par un 2-2 qui laisse le suspense intact. Avec en prime la possibilité de voir quatre clubs brésiliens en demi-finales de la Libertadores 2021.