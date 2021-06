Malgré une ouverture du score sur coup franc par Lionel Messi, les Albiceleste ont vu les Chiliens recoller au score.

Un but sur coup franc et des ouvertures lumineuses de Messi n'ont pas suffi: l'Argentine a manqué son entrée dans la Copa America en faisant match nul avec le Chili (1-1), lundi lors de la 1re journée du groupe A.

Les occasions n'ont pas manqué mais le manque de réalisme a été criant. Après le premier tir de la partie, contrôle du genou et reprise instantanée du gauche hors cadre (8e), le capitaine argentin a fait admirer sa science du coup franc.

La science du coup franc de Messi

A 25 mètres face aux poteaux, le ballon s'est élevé juste avant le mur pour replonger avec de la vitesse dans l'angle gauche de Claudio Bravo, le gardien chilien qui se devait d'être impérial pour sortir ce puissant ballon (1-0, 33e).

Vidal rate son pénalty

Mais le Chili est revenu sur un nouveau manque de vigilance de la défense argentine et un penalty obtenu par Arturo Vidal. Le milieu de terrain de l'Inter Milan a voulu se faire justice mais son tir a été repoussé d'une main ferme d'Emiliano Martinez sur la transversale. Heureusement pour lui Eduardo Vargas a surgi pour pousser le ballon de la tête (1-1, 57e).

Comme toujours, l'Argentine s'en remettait à son Messi pour arracher la victoire mais ni son tir croisé à l'entrée de la surface (70e), ni son ouverture lumineuse pour De Paul esseulé (78e), ou ce ballon déposé sur la tête de Nicolas Gonzalez (79e) n'ont fait mouche. Le génie argentin a tout tenté, même de marquer de la tête dans le temps additionnel. Mais c'est la tête basse qu'il a quitté la pelouse de Rio, conscient des deux points laissés en route.

Dans l'autre match du groupe A joué lundi, le Paraguay a battu la Bolivie 3-1.

