Longtemps mené au score, le Brésil a arraché la victoire face à la Colombie (2-1) au bout du suspense pour maintenir son carton plein en Copa América, grâce à un but de Casemiro sur un corner de Neymar, mercredi, à Rio de Janeiro.

LUIS DIAZ CUEILLE À FROID LA SELEÇAO

Le match avait pourtant mal commencé pour la Seleçao, qui avait vu l'ailier de Porto Luis Diaz ouvrir le score dès la dixième minute d'un splendide ciseau acrobatique, le plus beau but depuis le début du tournoi. Mais le pays-hôte a réussi à empocher son troisième succès en autant de rencontres grâce à deux buts de la tête, marqués par Roberto Firmino (78e) et Casemiro (90+10). Cette victoire brésilienne a été entachée d'une vive polémique.

DIX MINUTES DE PROLONGATION

La rencontre a dû aller jusqu'à la centième minute à cause de longues réclamations des Colombiens, qui ont demandé en vain l'annulation du but égalisateur brésilien, l'arbitre Nestor Pitana ayant touché le ballon involontairement lors de l'action. Le Brésil reste sur une série de dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, même si cette fois, il a encaissé un but, après avoir gardé ses cages inviolées durant six rencontres. Contrairement à ses quatre derniers matches sous le maillot de la Seleçao, Neymar n'a pas marqué, mais il a frappé le poteau (65e) et a donc trouvé la tête de Casemiro sur corner, au terme des dix interminables minutes de temps additionnel.

Profitant de cette Copa America pour tester de nouvelles formations en vue du Mondial-2022, Tite a continué de faire tourner son effectif, avec cinq changements par rapport au match contre le Pérou. Pour affronter la Colombie, adversaire le plus coriace du groupe B, la Seleçao a retrouvé sa charnière centrale titulaire, avec Marquinhos de retour aux côtés de son ancien coequipier du Paris SG Thiago Silva.

Au stade Nilton Santos, le Brésil monopolisait le ballon en début de match, avant d'être cueilli à froid sur la première attaque colombienne, conclue par le magnifique ciseau de Diaz, sur un centre de Cuadrado (10e). Neymar était bien muselé et le seul Brésilien à créer un semblant de danger était Richarlison, sur une frappe bien captée par Ospina (20e) et une autre contrée par un défenseur (41e).

CASEMIRO LIBÈRE LE BRÉSIL

Le Brésil a montré un meilleur visage après la pause. Entré à la mi-temps, Roberto Firmino a égalisé sur un centre de Renan Lodi, lui aussi fraîchement entré en jeu (78e), qui a hérité du ballon après la déviation involontaire de l'arbitre. Le Brésil a été bien aidé par ce coup du sort, mais aussi par une faute de main de David Ospina. Avant cette action, Neymar avait commencé à sortir la tête de l'eau, mais il était trop court sur une longue ouverture de Thiago Silva (54e), avant de trouver le poteau (65e) alors qu'il avait dribblé le gardien. Mais il a su se montrer décisif en toute fin de rencontre, en centrant à la perfection pour Casemiro sur corner.

