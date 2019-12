Contre les Spurs, le Bayern vise un historique 18 sur 18

Vainqueur 2-7 au match aller, le Bayern Munich peut devenir mercredi la septième équipe et la première allemande, à boucler la phase de poules de la Ligue des Champions de fooball avec un bilan parfait de six victoires en six matches (18 points sur 18).

© iStock