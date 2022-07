Anderlecht entrera en scène le quatre août alors que l'Antwerp devra d'abord se débarrasser des Kosovars de Dritan avant de se frotter à un adversaire finlandais ou norvégien au tour suivant.

Anderlecht affrontera le vainqueur du match entre les Arméniens d'Ararat-Armenia et les Estoniens de Paide Linnameeskond au troisième tour préliminaire de la Conference League, dont le tirage au sort a été effectué lundi à Nyon. En cas de victoire au deuxième tour préliminaire, l'Antwerp jouera contre les Finlandais de Seinäjoki ou les Norvégiens de Lilleström.

Troisième du dernier championnat, Anderlecht fait son entrée dans la compétition. Les Bruxellois commenceront leur aventure européenne par un déplacement chez les Arméniens d'Ararat-Armenia ou chez les Estoniens de Paide Linnameeskond, qui s'affrontent au deuxième tour préliminaire.

Quatrième de l'exercice 2021/2022, l'Antwerp débute au deuxième tour préliminaire contre les Kosovars de Dritan les 21 et 28 juillet. Si le 'Great Old' passe ce premier obstacle, il trouvera ensuite sur sa route une équipe scandinave, soit les Finlandais de Seinäjoki, soit les Norvégiens de Lilleström avec un premier match en déplacement.

Le match aller du troisième tour est prévu le jeudi 4 août et le retour le jeudi 11 août En cas de qualification, Anderlecht et l'Antwerp devront encore jouer un barrage avant d'atteindre la phase de poules.

