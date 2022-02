Les Buffalos, premiers de leur groupe de Conference League, avaient du coup échappé aux barrages qui se tenaient ce jeudi.

Dernier club belge en lice sur la scène européenne, La Gantoise affrontera les Grecs du PAOK Salonique en 8e de finale de la Conference League, selon le tirage au sort effectué vendredi à Nyon au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football.

Les Buffalos se sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que vainqueurs de leur phase de groupes (B) et ont ainsi évité le passage par les barrages qui ont opposé les deuxièmes de groupe de la Conference League aux troisièmes de ceux de l'Europa League.

Les autres huitièmes de finale de la dernière compétition de l'UEFA opposeront Leicester à Rennes, Marseille à Bâle, le PSV Eindhoven au FC Copenhague, le Slavia Prague au LASK, Vitesse Arnhem à l'AS Rome, le Partizan Belgrade à Feyenoord et Bodo Glimt à l'AZ Alkmaar. Les huitièmes de finale doivent se jouer les jeudis 10 et 17 mars. La finale de la première édition de la Conference League se déroulera le 25 mai à Tirana, en Albanie.

