Conference League: Anderlecht veut confirmer, La Gantoise doit se redresser

Les Bruxellois possèdent trois buts d'avance avant la réception des Albanais de Laç. En revanche, La Gantoise, accroché 2-2 sur ses terres à l'aller, devra sortir un gros match sur la pelouse des Lettons de RFS sous peine de voir son aventure européenne déjà s'arrêter. Et l'avenir d'Hein Vanhaezebrouck de s'assombrir alors que les résultats en championnat ne sont pas non plus brillants.

© iStock