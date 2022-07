Une semaine avant le début de la nouvelle saison de Premier League, Liverpool et Manchester City vont se regarder droit dans les yeux pour une première fois. Le champion et le finaliste du dernier exercice s'affronteront pour le Community Shield, la version anglaise de la Supercoupe. Mais tous les regards seront braqués vers deux joueurs en particulier.

Ces dernières années, une véritable rivalité s'est développée entre ces deux équipes. En Premier League, les deux formations sont devenues les plus équilibrées depuis les arrivées sur le banc de Pep Guardiola à City et de Jürgen Klopp à Liverpool. Cela ne devrait pas changer dans les mois à venir. Les Cityzens et les Reds ont en tout cas été gâtés pour leur mercato estival.

...

Ces dernières années, une véritable rivalité s'est développée entre ces deux équipes. En Premier League, les deux formations sont devenues les plus équilibrées depuis les arrivées sur le banc de Pep Guardiola à City et de Jürgen Klopp à Liverpool. Cela ne devrait pas changer dans les mois à venir. Les Cityzens et les Reds ont en tout cas été gâtés pour leur mercato estival.Le club de Kevin De Bruyne a été très actif le mois dernier en vendant Oleksander Zintchenko et Gabriel Jesus à Arsenal et en laissant filer Raheem Sterling à Chelsea. Dans le sens des entrées, City accueille Kalvin Philips de Leeds et surtout Erling Haaland, l'attaquant vedette du Borussia Dortmund. Manchester City a une fois de plus mis la main au portefeuille afin de réaliser son rêve ultime de remporter la Ligue des champions. Une Coupe aux grandes oreilles qui manque toujours dans la vitrine à trophées du club et on espère que cette année sera enfin la bonne .Du côté de Liverpool, l'une de ses grandes stars, Sadio Mané, est partie au Bayern Munich et dans l'autre sens, l'avant-centre Darwin Núñez a été transféré de Benfica. Ce n'est pas un remplacement parfait pour compenser le départ de l'ailier sénégalais, mais c'est une excellente acquisition.Ce match, et par extension toute la saison, devrait tourner autour de ce duel entre Darwin Núñez et Erling Haaland. Le prodige norvégien figurait depuis un moment sur la liste de presque toutes les grandes équipes européennes, mais il a finalement choisi le City de Pep Guardiola, où avait évolué jadis son père. Le nom de l'Uruguayen, quant à lui, circulait principalement à Manchester United, mais malgré un salaire beaucoup plus élevé que ce que Liverpool lui offrira, il n'a pas été convaincu par le projet d'Old Trafford.Lors de la préparation, les deux attaquants ont déjà montré de très beaux échantillons de leur talent. Pour ses débuts contre le Bayern Munich, le Norvégien a inscrit son premier but après seulement douze minutes de jeu sur une passe de Jack Grealish. "C'est un joueur fort, mais nous pouvons encore nous améliorer tous les deux. Nous nous comprenons bien et j'aime l'ambiance autour de lui, donc ça va être amusant", a déclaré Haaland à propos de son passeur.Guardiola était aussi très satisfait de la performance de sa nouvelle acquisition norvégienne : "Il a marqué un but tout de suite, donc je suis content. Il fait également des progrès sur le plan physique. Il n'a participé qu'à quatre ou cinq séances d'entraînement depuis son arrivée. Le fait qu'il puisse déjà jouer 45 minutes signifie qu'il progresse bien sur le plan physique. Il sera encore meilleur dans quelques semaines", estimait le technicien espagnol.Núñez commence aussi à trouver sa place dans son nouvel environnement. Après avoir été critiqué lors de ses deux premières apparitions, l'Uruguayen a répondu à ses détracteurs lors du match amical contre Leipzig en plantant... quatre roses. L'entraîneur Klopp a d'ailleurs ironisé sur la situation auprès de nos confrères de Sky Sports : "Après ses deux premiers matches sans faire trembler les filets, il devait se défouler. Maintenant il marque quatre fois et soudainement les commentaires disent le contraire d'il y a quelques jours. Dans quel monde de fous vivons-"nous", a conclu un Klopp légèrement agacé. Pour les deux attaquants, cette nouvelle saison s'annonce déjà intéressante. Déjà parce qu'ils ont rejoints des clubs du top et d'un championnat où la façon de jouer est différente de celle à laquelle ils sont habitués. A Dortmund, Haaland jouait souvent en contre, alors qu'avec les Cityzens, il jouera dans une formation qui aime avoir la possession du ballon et faire courir ses adversaires. Haaland aura donc plus de contacts avec le ballon et pourra plus uniquement utiliser sa vitesse de pointe phénoménale.A Benfica, Núñez avait l'habitude d'être l'homme du match puisqu'il reste sur une brillante saison à 34 buts en 41 rencontres. Lors du dernier exercice, Liverpool s'est tourné vers ses joueurs de flanc pour marquer des buts à la pelle grâce à des Mo Salah et Sadio Mané, véritables fers de lance ces dernières années. Il faudra voir comment s'intégrera le polyvalent uruguayen, qui peut également occuper un poste sur l'aile.La vraie question concernant les deux grosses recrues de l'été en Angleterre est de savoir si elles seront capables d'assimiler les nouvelles tactiques et/ou si les entraîneurs devront modifier leur équipe pour jouer au mieux en fonction des qualités des nouveaux venus.Les personnes qui prévoient de se rendre au Community Shield de ce samedi doivent vérifier où il se déroulera. Le choc se jouera en effet au King Power Stadium, l'antre de Leicester City, et non à Wembley comme le veut la tradition. En effet, la finale de l'Euro féminin s'y déroulera ce dimanche. Les Lionnes, l'équipe féminine anglaise, affronteront l'Allemagne. Ce sera donc un week-end bien rempli pour les amateurs de football anglais.