Dimanche soir, douze clubs de premier plan ont annoncé la nouvelle : la Super League est une réalité. "Dès que possible", la nouvelle compétition européenne de haut niveau devait remplacer la Ligue des champions. Parmi ces douze clubs figuraient six clubs anglais : Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City et Chelsea. Entre-temps, ils ont tous quitté la Super League. Et cela, seulement deux jours après la grande nouvelle.La première équipe à avoir des doutes était les Blues de Londres. Mardi soir, juste avant le match contre Brighton, les supporters sont venus en masse au stade pour protester contre la Super League. La situation a même dégénéré lorsque le directeur technique Petr Cech s'est immiscé dans la foule pour demander aux supporters de faire place au bus de Chelsea. Finalement, le match a même dû être reporté de 15 minutes.Lorsqu'au cours de la soirée, il a été annoncé que Chelsea quitterait la Super League, cela a donné lieu à une explosion de joie de la part des supporters devant Stamford Bridge. Cette protestation aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le propriétaire Roman Abramovich, mais la décision a été prise plus tôt selon les médias britanniques. Le Russe, qui est propriétaire des Blues depuis 2003, aurait été très agacé par les énormes critiques adressées aux douze "pères fondateurs" de la Super League.DécombresSelon The Sun, Abramovich se serait senti trahi par les autres clubs de Super League qui lui avaient garanti que les fans ne réagiraient pas aussi violemment. Lorsque tout cela s'est avéré faux et que les supporters sont même venus chercher leurs bannières à Stamford Bridge, le Russe en a eu assez. Après une conversation avec le président Bruce Buck, qui a suggéré à Abramovitch de quitter la compétition, le Russe a accepté : Chelsea devait se débarrasser de cette "pagaille" le plus rapidement possible.Un initié a confirmé à Forbes, mardi soir, les rumeurs selon lesquelles Chelsea quitterait la Super League. "Abramovich n'a jamais eu l'intention de le faire pour l'argent, mais pour le bien des fans et de la communauté autour du club. Ce n'est absolument pas ce que nous avions à l'esprit".Pas beaucoup de sensLe fait que Chelsea ait initialement participé à la Super League était logique. Le club, encore une fois rendu important par l'argent russe, s'est senti mis sous pression par les autres grands clubs anglais. Que restait-il à Chelsea dans une Premier League sans ces grands noms ? La seule solution semblait être de rejoindre les autres.Mais Chelsea ne voulait pas vraiment jouer en Super League, selon BBC Sport. Le club est dans des eaux financièrement calmes et n'a pas nécessairement besoin de trouver des revenus massifs immédiatement. Il l'a également démontré cet été en dépensant plus de 300 millions d'euros pour de nouveaux transferts, alors que les autres grands clubs ont pansé leurs plaies et n'ont pratiquement rien dépensé pendant le mercato. La situation à Chelsea ne peut être comparée à celle du FC Barcelone ou du Real Madrid.A l'écoute des supportersEt Roman Abramovich, même s'il est milliardaire, a toujours été ouvert à la voix des fans. Pendant la crise de la Corona, quelques millions ont été consacrés à de bonnes causes dans la communauté du club et près du stade, on a même installé une tente temporaire où les malades pouvaient être soignés.Un autre exemple a été la question du stade il y a quelques années. Stamford Bridge, avec ses 40 000 places, est trop petit pour le club, mais l'expansion sur le site actuel ne semble pas être une solution immédiate. Abramovich a pensé qu'il serait mieux de déménager. C'était complètement contre la volonté des supporters, qui ont réprimandé le Russe. Le millionnaire russe a écouté et a abandonné ses plans. "J'avais tort", a-t-il dit et c'était la fin de l'histoire.Cette situation est comparable à celle de la Super League actuellement. En tant que Russe, Abramovitch n'est pas aussi attaché émotionnellement à son public anglais et essaie toujours de repousser les limites, mais il sait aussi s'adapter lorsqu'il est allé trop loin avec les supporters. L'image du club est sacrée, Abramovitch l'a encore fait savoir mardi en étant le premier à ordonner au club de quitter la Super League.